DSDS 2026: Bohlen holt Rapper und Ballermann-Star in die Jury

Dieter Bohlen überrascht DSDS-Fans mit einem radikalen Umbau. In der kommenden Staffel 2026 bekommt der Poptitan Unterstützung aus zwei völlig unterschiedlichen Musik-Welten: Star-Rapper Bushido und Ballermann-Sängerin Isi Glück nehmen am Jurypult Platz – das hat RTL nun verkündet.

Wenn RTL-CCO Inga Leschek von „drei starken Charakteren“ spricht, dann meint sie das auch so: Der Pop-Produzent, der Skandalrapper und die Schlager-Queen – so gegensätzlich war die Jury noch nie. Und genau das ist das Konzept! RTL und die neue Produktionsfirma UFA Show & Factual setzen auf Kontraste, auf Reibung, auf echte Typen. Dieter Bohlen kündigt in einer Videobotschaft sogar an: „Wir haben alles umgedreht.“