„Bin sehr dankbar“ – Thomas Anders über gemeinsame Zeit mit Bohlen

Sie waren einst das bekannteste Pop-Duo. Doch seit ihrem Bruch 2003 weht ein kalter Wind zwischen den beiden und sie lassen gegenseitig keine Möglichkeit aus, um gegeneinander zu sticheln oder einen negativen Kommentar abzulassen. Doch jüngst fielen auf einmal friedliche Worte - von Thomas Anders. Und das gleich öffentlich, er kommentierte die gemeinsame Zeit als „Modern Talking“ in der „Beatrice Egli Show“.

Vorher noch Lästereien und Beleidigungen Vor einigen Monaten noch feuerte Anders in seinem Podcast „Modern Talking – Einfach Anders“ gegen das Gesangstalent von seinem ehemaligen Partner: Ich finde, das ist total mutig, mit so einem Selbstbewusstsein auf die Bühne zu gehen und zu sagen, ich bin der Größte. Da brauchst du schon Selbstbewusstsein“. Auch Kommentare über sein öffentliches Auftreten im Allgemeinen konnte er sich nicht verkneifen. Doch Anders ist nicht der alleinige Nörgler.

Was hat Florian Silbereisen mit dem Streit zu tun? Auf einmal taucht eine dritte Person mit auf. Wie viele mitbekommen haben, hat der Pop Titan auch einiges gegen den Schlagersänger Florian Silbereisen auszusetzen, mit dem Thomas Anders in letzter Zeit ziemlich gut zusammenarbeitet. Anders war immerhin Anfang des Jahres in seiner Show zu Gast und performte dort gleich drei Neuauflagen der Hits „You’re My Heart, You’re My Soul“, „Brother Louie“ und „Cheri Cheri Lady“. Auch Andrea Berg erntete Lorbeeren für ihre Alben „Seelenleben“ und „Atlantis“, welche passenderweise von Dieter Bohlen produziert wurden.

Für ihn selbst war in der Show aber kein Platz. Er reagiert knapp: „Man muss ja nicht immer dabei sein“. Doch seit Silbereisen 2022 für eine Staffel Dieter Bohlens Platz in der DSDS-Jury einnahm, lässt sich der Pop Titan es nicht nehmen, ihn öffentlich zu kommentieren: „Es hat keiner mehr geguckt, die Leute fanden es langweilig. [...] Für jemanden, der überhaupt nicht singen kann, da kann natürlich jeder andere singen“. Es herrscht also generell ziemlich dicke Luft zwischen den Parteien.

Ist eine Versöhnung in Sicht? Thomas Anders, der vor allem seit den letzten Jahren immer mehr Fuß im Schlagerbusiness fasst, zeigte erste positive Kommentare. Als er im April zu Gast bei Beatrice Egli war, erzählte er über seine Laufbahn. Zum einen freut er sich, dass seine Karriere weitaus größer und erfolgreicher ausgefallen sei, als er es sich jemals hätte erträumen können: „Der Traum ist um ein Tausendfaches größer geworden als ich es mir vorgestellt habe“. Außerdem blickt er stolz auf die gemeinsame Zeit mit Dieter Bohlen zurück: „Unsere Geschichte ist gigantisch. Da bin ich sehr dankbar für“. Er erwähnt seinen Namen zwar nicht explizit, aber für alle wurde schnell klar, um wen es dort ging.

Ob zwischen den beiden nochmal Frieden geschlossen wird, bleibt wohl erstmal ungewiss, die Hits hören wir doch aber immer noch gerne und freuen uns, die beiden weiterhin im TV zu sehen.