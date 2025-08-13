Home News Star-News

„Bin sehr dankbar“ – Thomas Anders über gemeinsame Zeit mit Bohlen

Annäherung der Popstars?

Kommt es zum Frieden zwischen Thomas Anders und Dieter Bohlen?

13.08.2025, 11.35 Uhr
von Charlotte Leutloff
Thomas Anders und Dieter Bohlen, das einstige Erfolgsduo von "Modern Talking", sind bekannt für ihre Streitigkeiten. Doch nun zeigt sich Thomas Anders in der Beatrice Egli Show versöhnlich und spricht positiv über die gemeinsame Zeit. Gibt es Hoffnung auf eine Versöhnung?
Thomas Anders und Beatrice Egli am 19. April in der "Beatrice Egli Show".
Thomas Anders und Beatrice Egli am 19. April in der "Beatrice Egli Show".  Fotoquelle: picture alliance / PIC ONE | Günther Dorn

Sie waren einst das bekannteste Pop-Duo. Doch seit ihrem Bruch 2003 weht ein kalter Wind zwischen den beiden und sie lassen gegenseitig keine Möglichkeit aus, um gegeneinander zu sticheln oder einen negativen Kommentar abzulassen. Doch jüngst fielen auf einmal friedliche Worte - von Thomas Anders. Und das gleich öffentlich, er kommentierte die gemeinsame Zeit als „Modern Talking“ in der „Beatrice Egli Show“.

Vorher noch Lästereien und Beleidigungen

Vor einigen Monaten noch feuerte Anders in seinem Podcast „Modern Talking – Einfach Anders“ gegen das Gesangstalent von seinem ehemaligen Partner: Ich finde, das ist total mutig, mit so einem Selbstbewusstsein auf die Bühne zu gehen und zu sagen, ich bin der Größte. Da brauchst du schon Selbstbewusstsein“. Auch Kommentare über sein öffentliches Auftreten im Allgemeinen konnte er sich nicht verkneifen. Doch Anders ist nicht der alleinige Nörgler.

Was hat Florian Silbereisen mit dem Streit zu tun?

Auf einmal taucht eine dritte Person mit auf. Wie viele mitbekommen haben, hat der Pop Titan auch einiges gegen den Schlagersänger Florian Silbereisen auszusetzen, mit dem Thomas Anders in letzter Zeit ziemlich gut zusammenarbeitet. Anders war immerhin Anfang des Jahres in seiner Show zu Gast und performte dort gleich drei Neuauflagen der Hits „You’re My Heart, You’re My Soul“, „Brother Louie“ und „Cheri Cheri Lady“. Auch Andrea Berg erntete Lorbeeren für ihre Alben „Seelenleben“ und „Atlantis“, welche passenderweise von Dieter Bohlen produziert wurden.

Für ihn selbst war in der Show aber kein Platz. Er reagiert knapp: „Man muss ja nicht immer dabei sein“. Doch seit Silbereisen 2022 für eine Staffel Dieter Bohlens Platz in der DSDS-Jury einnahm, lässt sich der Pop Titan es nicht nehmen, ihn öffentlich zu kommentieren: „Es hat keiner mehr geguckt, die Leute fanden es langweilig. [...] Für jemanden, der überhaupt nicht singen kann, da kann natürlich jeder andere singen“. Es herrscht also generell ziemlich dicke Luft zwischen den Parteien.

Wie lange kann sich die ARD noch Florian Silbereisen leisten?
Inmitten finanzieller Herausforderungen und steigender Rundfunkbeiträge stellte sich der Intendant des Hessischen Rundfunks, Florian Hager, der wachsenden Kritik. Auch Florian Silbereisen und dessen beliebte Volksmusik-Shows im Ersten sind ein diskutiertes Thema.
Öffentlich-rechtlicher Sparkurs
Florian Silbereisen (43) begeistert mit seinen Schlagerevents regelmäßig ein Millionen-Publikum. Sind die beliebten Shows bald Geschichte?

Ist eine Versöhnung in Sicht?

Thomas Anders, der vor allem seit den letzten Jahren immer mehr Fuß im Schlagerbusiness fasst, zeigte erste positive Kommentare. Als er im April zu Gast bei Beatrice Egli war, erzählte er über seine Laufbahn. Zum einen freut er sich, dass seine Karriere weitaus größer und erfolgreicher ausgefallen sei, als er es sich jemals hätte erträumen können: „Der Traum ist um ein Tausendfaches größer geworden als ich es mir vorgestellt habe“. Außerdem blickt er stolz auf die gemeinsame Zeit mit Dieter Bohlen zurück: „Unsere Geschichte ist gigantisch. Da bin ich sehr dankbar für“. Er erwähnt seinen Namen zwar nicht explizit, aber für alle wurde schnell klar, um wen es dort ging.

Ob zwischen den beiden nochmal Frieden geschlossen wird, bleibt wohl erstmal ungewiss, die Hits hören wir doch aber immer noch gerne und freuen uns, die beiden weiterhin im TV zu sehen.

