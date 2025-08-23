"Die Giovanni Zarrella Show": Die Sommerparty mit Carpendale und Co.

Was wäre der Sommer ohne eine Schlagerparty mit Italienfeeling? Zum bereits dritten Mal lädt Giovanni Zarrella in der nach ihm benannten ZDF-Show zur "großen Sommerparty". Klar, dass der 47-Jährige dabei auch auf Unterstützung aus dem Heimatland seiner Eltern setzt: Die italienische Erfolgsformation Ricchi E Poveri und das stimmgewaltige Trio Il Volo sind nur zwei von vielen Musik-Acts, die in der dreistündigen Liveshow aus der Dortmunder Westfalenhalle auf der Bühne stehen werden.

Gemeinsam mit seinem Publikum vor Ort und zu Hause vor den Bildschirmen begibt sich der Ex-Bro'Sis-Sänger außerdem auf eine Zeitreise durch die vergangenen Jahrzehnte: Mit "Yes Sir, I Can Boogie" landete das spanische Duo Baccara 1977 einen großen Hit. mit rund 18 Millionen verkauften Exemplaren gilt die Single als eine der bestverkauften aller Zeiten. Knapp 50 Jahre später präsentieren Linda Hesse und Julia Lindholm nun ihre ganz eigene Version. Nur marginal jünger ist der Song "Gimme! Gimme! Gimme! (A Man After Midnight)" (im Original gesungen von ABBA). Bei Giovanni Zarrella übernimmt nun Sarah Engels die einstigen Parts von Agnetha Fältskog, Anni-Frid Lyngstad, Benny Andersson und Björn Ulvaeus.

Revolverheld feiern 20 Jahre Bandgeschichte Musik aus den 1980-ern kommt diesmal von Ross Antony: Der gebürtige Brite übersetzt den Katrina-and-the-Waves-Song "Walking On Sunshine" kurzerhand auf Deutsch, während Heinz Rudolf Kunze den 40. Geburtstag seines Megahits "Dein ist mein ganzes Herz" feiert. Die schrillen 90-er werden durch die niederländische Latin-Pop-Sängerin Loona ("Bailando") und Judith Hildebrandt, die ehemalige Sängerin der Eurodance-Formation Mr. President, vertreten. Revolverheld-Frontman Johannes Strate unternimmt den erneuten Versuch, das 20-Jahre-Jubiläum seiner Band im ZDF feiern: Einen im Februar geplanten Auftritt in der "Giovanni Zarrella Show" musste der 45-Jährige krankheitsbedingt absagen.

Neben der musikalischen Zeitreise präsentiert Giovanni Zarrella den diesjährigen Sommerhit in Großbritannien: "Drinking Wine Feeling Fine", gesungen von Vincent Gross und Olaf der Flipper. Ebenfalls angekündigt sind Auftritte von Kerstin Ott, Howard Carpendale, Michael Holm, Semino Rossi und Henning Krautmacher: Der Ex-Höhner-Sänger hat gemeinsam mit Gastgeber Zarrella und dessen Band eine "besondere Party-Überraschung" vorbereitet, wie es vonseiten des ZDF heißt.

Kein Ende in Sicht "Die Giovanni Zarrella Show" ging erstmals im September 2021 als Nachfolger des ZDF-Dauerbrenners "Willkommen bei Carmen Nebel" auf Sendung. Der gebürtige Schwabe konnte sich seither über den Deutschen Fernsehpreis 2022 in der Kategorie "die Beste Einzelleistung/Moderation Unterhaltung" und einen BAMBI 2023 in der Kategorie "Entertainment" freuen.

Die nächste Ausgabe der "Giovanni Zarrella Show" ist bereits beschlossene Sache: Die Aufzeichnung von "Die Giovanni Zarrella Show – Eine Samstagnacht mit Howard Carpendale" erfolgte am Dienstag, 19. August, ebenfalls in der Dortmunder Westfalenhalle. Die TV-Ausstrahlung ist für Samstag, 20. September, um 20.15 Uhr, im ZDF geplant. Anfang des Jahres erst hatte das ZDF den Vertrag mit Giovanni Zarrella für weitere drei Jahre verlängert.

