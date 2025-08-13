Home News Star-News

Machte Modern Talking ihn reich? – Das Vermögen von Thomas Anders

Millionen-Besitz

Thomas Anders: So hoch ist das Vermögen des Musik-Stars

13.08.2025, 11.34 Uhr
von Ingo Gatzer
Die musikalische Karriere von Thomas Anders erstreckt sich schon über mehr als vier Jahrzehnte. In dieser Zeit feierte der Künstler zahlreiche Erfolge. Weniger bekannt ist, dass der 62-Jährige auch abseits der Bühne ziemlich umtriebig ist. So konnte sich Anders ein beträchtliches Vermögen erwirtschaften. Doch wie hoch ist das? Das versuchen wir abzuschätzen, indem wir zunächst seine Einnahmequellen genauer betrachten.
Nach der Trennung des Pop-Duos "Modern Talking" ist Thomas Anders (62) als Solo-Künstler, Musikproduzent, Songwriter und Unternehmer aktiv.
Nach der Trennung des Pop-Duos "Modern Talking" ist Thomas Anders (62) als Solo-Künstler, Musikproduzent, Songwriter und Unternehmer aktiv.  Fotoquelle: 2022 Getty Images/Gerald Matzka

Die musikalische Karriere von Thomas Anders erstreckt sich schon über mehr als vier Jahrzehnte. In dieser Zeit feierte der Künstler zahlreiche Erfolge. Weniger bekannt ist, dass der 62-Jährige auch abseits der Bühne ziemlich umtriebig ist. So konnte sich Anders ein beträchtliches Vermögen erwirtschaften. Doch wie hoch ist das? Ein Blick auf seine Einnahmequellen verrät so einiges.

Millionär dank Modern Talking

Ohne Modern Talking wäre das Leben des Musikers ganz anders verlaufen. An der Seite von Dieter Bohlen sang er sich ab 1984 an die Spitze der Hitparaden. Insgesamt soll das Eurodisco-Duo mehr als 125 Millionen Tonträger verkauft haben. Dabei schätzt Thomas Anders seine damalige Rolle folgendermaßen ein: „Ich war das Gesicht von ‚Modern Talking‘, und auf mich haben sich die Medien und Fans konzentriert.“ Das dürfte sich in der Aufteilung der Erlöse nur bedingt widergespiegelt haben. Denn Bohlen spielte eben nicht nur die Gitarre und säuselte ab und zu Refrains ins Mikrofon. Er war zudem Initiator, Produzent und Texter des Musikprojekts. Auch wenn Dieter so mehr Geld durch das Projekt erhielt, hat Modern Talking Thomas Anders zum Millionär gemacht. Denn zu den Plattenverkäufen kamen noch hohe Einnahmen aus Auftritten bzw. Tourneen.

Internationale Erfolge als Solo-Künstler

Die Solo-Karriere von Thomas Anders verlief weniger berauschend. Immerhin gab es frühe Erfolge fernab der deutschen Öffentlichkeit. So kletterte 1994 ein spanischsprachiges Album in Argentinien bis an die Spitze der Charts. Bei Modern Talking hatte Anders erfahren, wie lukrativ der Job als Musikproduzent und -texter sein kann und weitete sein Tätigkeitsfeld bald aus. So war er etwa an der Komposition der Platin-Single „Großer Bruder“ des „Big Brother“-Duos Jürgen und Zlatko beteiligt. Er schrieb zudem einen Song für die „No Angels“. Damit verdient Anders zusätzlich an den Tantiemen. Ab 2018 verkauften sich seine Duette mit Florian Silbereisen bestens. Auch die Alben der Reihe „...sings Modern Talking“ – auf deren Cover er sich neben seinem früheren Ich präsentiert – sind 2025 mehrere Wochen in den deutschen Bestsellerlisten platziert.

Derzeit beliebt:
>>Kaffee, Kippe, Stammplatz: So tickt „Bares für Rares“-Händler Waldi
>>Bachelor Felix: Seine Ex ist die Schwester von Jérôme Boateng
>>Von Chaos zu Carina: So lief’s in Dieter Bohlens Liebesleben
>>„Soll ich mir das gefallen lassen?“: Dieter Bohlen über Finanzsorgen & Steuerlast

Einnahmen abseits des Musikbusiness

Anders als andere Künstler verdient Anders auch Geld abseits des Musikgeschäfts. So haben Fans nicht nur die Möglichkeit, mit ihrem Lieblingssänger Speisen zu verfeinern („Anders würzen“). Sie können sich zudem mit Parfüms wie „Anders for Men“ bzw. „Anders for Women“ seinen Duft auf die Haut sprühen. Auch hat der Unternehmer in teure Immobilien und Autos investiert. Weiteres Geld verdient er durch regelmäßige TV-Auftritte. Weniger hoch dürften die Einkünfte aus seiner Autobiografie „100 Prozent Anders“ sein, zumal einige Aussagen zu Streit vor Gericht mit den damit verbundenen Kosten führten.

Kommt es zum Frieden zwischen Thomas Anders und Dieter Bohlen?
Thomas Anders und Dieter Bohlen, das einstige Erfolgsduo von "Modern Talking", sind bekannt für ihre Streitigkeiten. Doch nun zeigt sich Thomas Anders in der Beatrice Egli Show versöhnlich und spricht positiv über die gemeinsame Zeit. Gibt es Hoffnung auf eine Versöhnung?
Annäherung der Popstars?
Thomas Anders und Beatrice Egli am 19. April in der "Beatrice Egli Show".

Was bleibt unter dem Strich an Vermögen für Thomas Anders?

Doch wie viel Geld besitzt Thomas Anders wirklich? Das lässt sich natürlich nur ungefähr schätzen. Experten kommen zu dem Ergebnis, dass sein Vermögen bereits in den 1990ern rund zehn Millionen betragen hat. Dieses dürfte sukzessive zugenommen und sich heute auf etwa 40 Millionen Euro vervierfacht haben. Der Löwenanteil davon – wohl bis zu 25 Millionen Euro – stammt aus dem Musikgeschäft. Aber auch seine Immobilien in Koblenz und auf Ibiza dürften bei einem Verkauf mehrere Millionen erlösen. Bis zu fünf Millionen Euro soll Anders alleine durch Parfüms eingenommen haben. Seine Sammlung an Oldtimern und Luxusautos könnte gut 1,5 Millionen Euro wert sein.

Du willst keine News mehr verpassen? Auf unserem WhatsApp-Kanal informieren wir dich über die Top-News aus der TV- und Streamingwelt!

Weitere Infos, Sendetermine und Neuigkeiten zu "Parfum" finden Sie hier

Das könnte dich auch interessieren

Das sind die erfolgreichsten Schlagerstars aller Zeiten in Deutschland
Von Roland Kaiser bis Udo Jürgens
Helene Fischer.
Wer sind die reichsten Schlagerstars?
Roland Kaiser & Co.
Die erfolgreichsten Schlagerstars Deutschlands und ihr beeindruckendes Vermögen im Überblick. Auch Roland Kaiser befindet sich unter den Spitzenverdienern.
Das macht Beatrice Egli so nahbar!
Schlagerstar im Interview
Beatrice Egli lächelt.
Die besten Apps und Playlists für Schlagerfans
Schlager 2.0
Ein eigener Kanal für Andrea Berg (Foto) und Co.: „Schlager Radio“ bietet dem Nutzer vielfältige Individualisierungsmöglichkeiten für das perfekte Entertainment.
Rebellische Muslima im Punk-Fieber: "We Are Lady Parts"
Musik und Mikrobiologie
"We Are Lady Parts"
Neues Album, neuer Mut: Beatrice Egli im Interview über "Hör nie auf damit"
Schlagerstar im Gespräch
Beatrice Egli trägt ein lilafarbenes Oberteil und lacht.
Von Wunsiedel ins TV: Hanna Plaß über ihren langen Weg
Karrierestart
Schauspielerin Hanna Plaß im Interview
Beatrice Egli im Interview: "Für mich gab es nie einen Plan B"
Über Hexenschuss und geplatzte Reißverschlüsse
Beatrice Egli trägt ein rosafarbenes Jacket und lacht.
Roland Kaiser: "Ich war ein uneheliches Kind"
Roland Kaiser offenbart
Roland Kaiser auf der Bühne.
Andrea Berg privat: So wichtig ist Ehemann Uli auf ihrer Tour
Schlagerstar gibt privaten Einblick
Andrea Berg ist aktuell auf großer Konzerttour. Immer an ihrer Seite ist Ehemann Ulrich Ferber. Die Schlagersängerin hat nun Einblicke gegeben, was dem Paar dabei wichtig ist und wie ihr Tour-Leben aussieht.
Aberglaube im Schlager: Die unglaublichen Rituale der Schlagerstars!
Von Alkohol über Küssen zu Schlafrituale
Von Helene Fischer über Stefan Mroos: manche Schlagerstars haben sich interessante Verhaltensweisen angewöhnt, die ihnen Glück bringen sollen.
Arabella Kiesbauer wird neue Moderatorin bei "Bares für Rares"
Ab Herbst
Arabella Kiesbauer
Alle Infos zur „Großen Maus-Show“ mit Florian Silbereisen
Schlagerstar moderiert
Florian Silbereisen und Ester Sedlaczek stehen gemeinsam auf der Bühne.
Diese Stars überraschten bei "Bares für Rares" mit verrückten Gegenständen
Prominente Schätze
Cathy Hummels zu Besuch bei "Bares für Rares" und Horst Lichter.
Von Staffel 1 bis 15: Diese "Bachelor"-Beziehungen hielten wirklich!
Alle "Bachelors" in der Übersicht
Was machen die "Bachelor" der vorherigen Staffeln heute?
Die spektakulärsten Fälschungen bei „Bares für Rares“ – und wie sie aufflogen
Fake im TV
Moderator Horst Lichter steht in der Studiokulisse.
So viel Geld verdienen deutsche Moderatoren - Von Giovanni Zarrella bis Markus Lanz!
Ein Blick auf das ZDF
Wie viel Geld verdient Andrea Kiewel und andere ZDF-Moderatoren? Die Übersicht verrät, wer Spitzenverdiener unter den Promis ist.
„Bares für Rares“: Ein Blick hinter die Kulissen
Fakten zur beliebten ZDF-Trödelshow
Die Händler Jan Cizek, Susanne Steiger, Julian Schmitz-Avila, Daniel Meyer und Markus Wildhagen stehen mit Moderator Horst Lichter im Händlerraum, dabei lächeln sie in die Kamera.
G.G. Anderson packt aus: Funkstille mit Roland Kaiser!
Schlager-Zoff
Roland Kaiser/G.G. Anderson
Iris Berben wird 75: So sah sie zum Start ihrer Karriere aus!
Schauspiel-Legende
Iris Berben
"Gilmore Girls"-Star war schwer erkrankt: Er "lag im Sterben"
"Ich war ein Skelett"
Chad Michael Murray
Realitystar Jannik Kontalis will Bürgermeister werden
"mehr Attraktivität für Frauen"
Jannik Kontalis
Taylor Swift und Travis Kelce: Einblicke in ihre Beziehung
"Wenn keine Kamera auf uns gerichtet ist..."
Travis Kelce und Taylor Swift
Trödel zur Prime-Time: Kann Timor Krause die Händler verblüffen?
"Bares für Rares XXL"
Bares für Rares XXL
Beth Ditto: Rebellin, Stil-Ikone und Stimme einer Bewegung
"Gossip – Wie eine Band die Nullerjahre auf den Kopf stellte"
Gossip - Wie eine Band die Nuller Jahre umkrempelte
Daniel Harrichs Umweltthriller über die Macht des Wassers
"Bis zum letzten Tropfen"
Bis zum letzten Tropfen
Start der 13. Staffel von "Das große Backen" auf SAT.1
"Das große Backen"
Das große Backen
Bewegende Hommage an Céline Dion: So nah kommt der Film ihrem Leben
"Aline – The Voice of Love"
Aline - The Voice of Love
Versiegeltes Deutschland: Der Kampf gegen den Hitzestau
"Zugepflastert! – Wie schützen wir unsere Städte vor dem Hitzekollaps?"
Zugepflastert! - Wie schützen wir unsere Städte vor dem Hitzekollaps?
Liebes-Sensation bestätigt: Julia Klöckner und Jörg Pilawa sind ein Paar!
Promipaar
Moderator Jörg Pilawa.