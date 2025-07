„Men“: Psychodrama über Angst, Schuld und männliche Gewalt

Harper geht spazieren, sieht da etwas, hält inne. Ist das wieder dieser Mann, der ihr schon die ganze Zeit nachzustellen scheint? Anfangs ist Harper nur kurz irritiert ob der seltsamen Erscheinung, doch bald schon entwickelt sich daraus der reinste Psychoterror. "Men", das ist die Geschichte von einer Frau, die Schlimmes erlebt hat und jetzt droht, endgültig in den Wahnsinn getrieben zu werden. Von Männern. Erzählt wird diese Geschichte über toxische Männlichkeit, was durchaus bemerkenswert ist, auch von einem Mann.

Alex Garland ("Ex Machina") lieferte 2022 mit "Men" den dritten Spielfilm, bei dem er sowohl Drehbuch als auch Regie übernahm. Im Kino lief die britische Produktion noch mit dem Titelzusatz "Was dich sucht, wird dich finden" – ein beklemmender Mystery-Thriller, den das ZDF nun im Rahmen der "Montagskino"-Reihe als spätabendliche Free-TV-Premiere zeigt.

Die Irin Jessie Buckley, 2022 für einen Oscar als beste Nebendarstellerin nominiert ("Frau im Dunkeln"), spielt die besagte Protagonistin Harper. Ihr Mann kam unmittelbar nach einem Ehestreit unter grausamen Umständen ums Leben, jetzt möchte Harper sich in einem idyllisch gelegenen Landhaus von dem Trauma erholen. Der Vermieter (Rory Kinnear) allerdings ist ein ziemlich unangenehmer, schräger Typ. Überhaupt sind in der Gegend viele merkwürdige Gestalten unterwegs. Und dann auch noch dieser Wilde, der immer wieder wie aus dem Nichts auftaucht. Was will er von Harper?