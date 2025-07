Wenn der Hund den Superhelden spielt: Krypto und Co. im Einsatz

Im Kino sorgt in Kürze ein neuer "Superman" für Furore, im TV darf derweil auch mal sein Hund die Welt retten: SAT.1 zeigt den Animationsfilm "DC League of Super-Pets" als Free-TV-Premiere.

DC League of Super-Pets Familienfilm • 05.07.2025 • 20:20 Uhr

Menschen und ihre Haustiere ähneln sich oft auf frappierende Weise, sagt man. In diesem Fall stimmt es wirklich. Immer ordentlich gekämmt, superstark, mutig, pflichtbewusst, manchmal ein bisschen Streber-mäßig: Der Labrador Krypto ist das perfekte vierbeinige Pendant zu seinem Herrchen Superman. In den Comics von DC trat der Hund schon oft als Sidekick auf, im Film steht er nun alleine im Rampenlicht. Oder zumindest fast: In "DC League of Super-Pets", jetzt als Free-TV-Premiere bei SAT.1 zu sehen, müssen Krypto und weitere tierische Helden die Welt retten.

Superman frühmorgens zum Gassigehen wecken, Mikrowellen-Popcorn fressen, am Abend eventuell Lois Lane vergraulen, wenn die mal wieder für ein Date mit Clark Kent vorbeikommt: So sieht das Leben von Super-Haustier Krypto aus. Doch als eines Tages ein fieses kleines Schurken-Meerschweinchen vor der Tür steht und Superman mit einem Klumpen Kryptonit niederstreckt, ändert sich alles. Das Super-Herrchen wird entführt, auch Krypto verliert vorübergehend seine Superkräfte. Als treuer Labrador will er natürlich trotzdem alles Hundemögliche unternehmen, um Superman zu retten. Irgendwie hängt ja auch das Schicksal des gesamten Planeten davon ab.

Knuffig schräge Super-Haustiere mit prominenten Stimmen Krypto sucht sich ein paar Mitstreiter in einem Tierheim, rekrutiert dort Hund, Schwein, Schildkröte und Co. und schafft es irgendwie, seine neuen Freunde mit spektakulären Superkräften auszustatten. Der Boxer Ace ist unheimlich stark und quasi unverwundbar, das Hängebauchschwein PB kann spontan auf Dino-Größe heranwachsen, die Schildkröte Merton ist – ha! – plötzlich blitzschnell und das Eichhörnchen Chip steht im wahrsten Sinne des Wortes immer unter Strom. Zusammen sind sie eine echt starke Truppe: die "League of Super-Pets"! Aber wird es diesen knuffig-schrägen Super-Haustieren auch gelingen, Lex Luthor und sein gemeines Meerschweinchen aufzuhalten?

Die Idee, anstelle von Superman dessen Schoßhund zum großen Helden zu machen, klingt im ersten Moment vielleicht nach einem B-Produkt in der großen Welt der Superhelden-Verfilmungen. Hinter diesem tierischen Animations-Abenteuer stehen aber einige echte A-Promis. Krypto wurde in der Originalfassung von Dwayne Johnson synchronisiert, in den weiteren Sprechrollen sind unter anderem Kevin Hart (Ace), Kate McKinnon (Meerschwein Lulu), John Krasinski (Superman, "The Office"), Olivia Wilde (Lois Lane) und Keanu Reeves (Batman) beteiligt. Regie führte Jared Stern ("The Lego Batman Movie"), der gemeinsam mit John Whittington auch das Drehbuch erarbeitete.

DC League of Super-Pets – Sa. 05.07. – SAT.1: 20.15 Uhr

Du willst alle Sender live im Stream verfolgen? waipu.tv bietet alle top TV-Sender in HD, über 69 Pay-TV-Sender und mehr als 30.000 Filme, Serien und Shows auf Abruf. Jetzt abonnieren!*

*Die mit * gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Kommt über einen solchen Link ein Einkauf zustande, erhält prisma eine Provision. Für dich entstehen dabei keine Mehrkosten. Wo, wann und wie du ein Produkt kaufst, bleibt natürlich dir überlassen.