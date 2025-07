ZDFheute live im neuen Studio: Premiere am 07. Juli um 19.30 Uhr

Neben dem ZDF-Nachrichtenstudio ist ein Studio für das Onlineformat geschaffen worden, wie der Sender mitteilt. Mit dem Ausbau des Formats soll das Informationsangebot von "ZDFheute" verbessert und eine schnellere Zuschaltung ins lineare Fernsehprogramm ermöglicht werden. Die erste Sendung ist am Montag, 7. Juli, 19.30 Uhr geplant, es moderiert Christina von Ungern-Sternberg.

"Wir stärken mit dem neuen Studio unsere Live-Fähigkeit. Wenn etwas in der Welt passiert, greifen die Menschen zuerst zu ihrem Smartphone. Deswegen informieren wir bei Breaking News nun noch schneller im Netz und können die Sendung bei Bedarf schnell ins TV-Programm übernehmen", erklärt ZDF-Chefredakteurin Bettina Schausten.

Dialog mit dem Publikum ist ein wesentlicher Bestandteil

Das Onlineformat informiert bei Breaking News, gibt einen Überblick und liefert Einordnungen durch Experten und ZDF-Korrespondenten. Außerdem ist der Dialog mit dem Publikum ein wesentlicher Teil von "ZDFheute live". Dies werde mit dem neuen Studio ebenfalls "optimiert", schreibt der Sender in einer Pressemitteilung. Zuschauerfragen könnten so direkt von Experten und Korrespondenten in der Sendung beantwortet werden.