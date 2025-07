Hausbau, Geburtstag & Sommertrip: Das plant Amira Aly mit Christian Düren

Im Interview plauderte Amira dann sogar ein bisschen aus dem Nähkästchen und verriet, was sie Düren zu seinem Geburtstag geschenkt hat. Der Moderator wurde am 19. Juni 35 Jahre alt.

"Wir fliegen für drei Tage nach Marrakesch. Das ist eine kleine Geburtstagsreise", erzählt Amira gegenüber " Bild ". Los ging es für die beiden bereits am 4. Juli. In Marokko erwarten die beiden dann schweißtreibende 40 Grad.

Trotz einer vollen Agenda, wollte Amira ihrem Partner den Reisetraum erfüllen. Denn sie gesteht: "Das ist der Liebe geschuldet. Christian ist beim Hausbau nicht so involviert, ist auch sehr reisefreudig. Für mich ist er in der letzten Zeit nicht oft unterwegs gewesen. Jetzt fliegen wir drei Tage und dann ist jeder wieder happy."

Die zweifache Mutter steckt aktuell mitten im Hausbau. Das neue Zuhause ist mittlerweile kurz vor der Fertigstellung. In wenigen Wochen soll alles bereit sein. Die Baupläne verriet sie bereits im August 2024. Da holte sich Amira Aly den Sieg bei "Schlag den Star" und kündigte an, das gewonnenen Preisgeld in ihr neues Heim zu investieren. Ein paar Details sind bereits bekannt. So soll es sich über 400 Quadratmeter auf zwei Etagen erstrecken, ein begrüntes Dach haben und große Glasflächen besitzen.