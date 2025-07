"Song Trip": Die ZDF-Doku über Julis Reise nach Marrakesch

Das neue Format "Song Trip" (im ZDF streambar oder freitags, um 23.30 oder 23.45 Uhr, im TV) sorgt mal wieder für Fernweh. Diesmal geht es in eine Stadt, die einem Kaleidoskop gleicht: Marrakesch ist leuchtend, laut, lebendig. Bei vielen, die da waren, kommen schnell die Erinnerungen hoch: Die Sonne brennt, die Gassen brodeln, Gewürzduft steigt in die Nase, Stimmengewirr erfüllt die Luft. Willkommen in Marrakesch! Genau dorthin zog es die Band Juli für die neue Musik-Reisesendung. Begleitet werden Eva Briegel, Jonas Pfetzing, Simon Triebel, Andreas Herde und Marcel Römer von den ZDF-Kameras (Freitag, 18. Juli um 23.45 Uhr).

Song Trip Doku-Reihe • 18.07.2025 • 23:45 Uhr

Seit über zwei Jahrzehnten stehen Juli in fester Besetzung gemeinsam auf der Bühne, schreiben Songs, streiten sich, versöhnen sich. Leben das Bandsein in all seinen Facetten. Doch diesmal geht's raus aus dem Proberaum, rein ins Unbekannte. In Marokko treffen sie auf lokale Musiker und auf neue Perspektiven. Gemeinsam wollen sie den Hit "Dieses Leben" neu klingen lassen.

"Einflüsse haben uns gutgetan" Was passiert, wenn Marokkos Musik auf deutsche Poppoesie trifft? Wenn Sänger Aziz Ozouss, DJ und Sängerin Kawtar Sadik sowie Gimbri-Spielerin Hind Ennaira ihre Stimmen, Rhythmen und Sichtweisen einbringen? Nicht alles läuft glatt. Nicht alles klingt sofort rund. Schafft die Band es, sich zu einigen?

Eva Briegel, Sängerin von Juli, beschreibt es so: "Für uns als Band war diese Erfahrung, nach Marokko zu fahren, was ganz Besonderes und wir haben uns als Band noch mal ganz neu gefunden. Diese Einflüsse haben uns, glaube ich, ziemlich gutgetan – auch in Hinblick auf die nächste Platte."

Auch andere Künstler gehen mit Songtrip auf Klangreise. Max Giesinger landete mit seinem Song "80 Millionen" bereits in der Weite der Mongolei, Solokünstlerin LEA brachte ihren Song "Leiser" in der letzten Folge nach Trinidad und Tobago. Mit dabei sind außerdem 01099 und Alice Merton.

In der begleitenden Watchparty blicken die Künstler gemeinsam auf ihre Reise zurück. Sie reagieren spontan, erinnern sich, lachen, diskutieren.

Song Trip – Fr. 18.07. – ZDF: 23.45 Uhr

Du willst alle Sender live im Stream verfolgen? waipu.tv bietet alle top TV-Sender in HD, über 69 Pay-TV-Sender und mehr als 30.000 Filme, Serien und Shows auf Abruf. Jetzt abonnieren!*

*Die mit * gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Kommt über einen solchen Link ein Einkauf zustande, erhält prisma eine Provision. Für dich entstehen dabei keine Mehrkosten. Wo, wann und wie du ein Produkt kaufst, bleibt natürlich dir überlassen.