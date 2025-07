ZDF-"Fernsehgarten" zeigt Tanzfußball – Fans spotten

Auf dem Mainzer Lerchenberg hätte alles so schön, so wunderbar sommerlich laufen können. Unter dem Motto „große Sommertanzparty“ gab’s im Fernsehgarten reichlich „Livehacks“ (clevere Lösungen und Tricks, um Probleme des Alltags effizienter zu lösen) zu sehen. Wie immer sorgten unterschiedliche musikalische Beiträge für die bekannte Fernsehgarten-Guten-Laune-Stimmung. Mit dabei waren unter anderem Bellini, Jay Khan und Sqeezer. Soweit so gut. Als aber „Discofoot“ vorgestellt wurde, konnten das einige Zuschauer nicht ernst nehmen.

Die diesjährige "Fernsehgarten"-Saison hat am 4. Mai begonnen und endet am 28. September 2025 mit einer Oktoberfest-Ausgabe. Fans dürfen sich in diesem Sommer noch auf eine Mallorca-Episode, eine Schlagerparty und eine Folge unter dem Motto „Rock im Garten“ freuen. Am 3. August und am 14. September gibt es keinen Fernsehgarten zu sehen.