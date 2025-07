„Ich liebe sie über alles“ – Dieter Bohlen rührt mit Papa-Gefühlen

Ein Küsschen für den Papa

Noch am darauffolgenden Tag schwärmte Papa Dieter in einem Gespräch mit der Bild: „Meine Tochter war stolz auf ihren Papa.“ Amelie habe ihm dies auf eine besondere Weise gezeigt. Dieter Bohlen verriet: „Sie hat mir nach dem Auftritt ein Küsschen gegeben. Das kommt nicht so oft vor. Damit ist sie sehr sparsam.“ Eine liebevolle Geste, die ihrem Vater offensichtlich sehr viel bedeutet. „Ich liebe meine Tochter über alles und sie kann mit mir machen, was sie will. Aber ich hätte ihr bei ihrer Konfirmation gern einen Kuss gegeben. Das will sie aber nicht. Mädchen finden sowas in ihrem Alter peinlich.“