Heimlich verliebt: Wie Roland Kaiser seine Frau Silvia fand

Erste Ehe mit Christina (verh. 1980-1990)

In erster Ehe war die Schlagerikone mit Christina verheiratet. In den 1980er Jahren hatte er nicht nur Erfolg in der Musik, sondern auch bei den Frauen. Bei den Damen kam er gut an und so traf er Christina. Doch die Ehe scheiterte an seiner Karriere, die für ihn oberste Priorität hatte. Oft zu Hause war er nie und erklärte es wie folgt: „Ich habe Konzerte, Interviewtermine, Verpflichtungen. Meine Plattenfirma erwartet, dass ich auftrete. Und ich will auch auftreten, sonst ist meine Karriere morgen wieder vorbei.“