Baustopp bei den Geissens – doch keine neue Villa in Frankreich!

Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden.Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Der Schock des Überfalls hallt noch immer nach

Am 15. Juni, gegen 01:00 Uhr nachts drangen vier bewaffnete Männer in das Wohnzimmer der Villa Geissini ein. Das Geiss-Ehepaar schaute gerade gemütlich auf der Couch fernsehen, als sich die Männer auf sie stürzten. Mit Gewalt erzwangen sie die Herausgabe der Safecodes. Carmen, die sich anfangs noch wehrte, erwischte es am schlimmsten: Einer der Täter würgte sie bis zur Bewusstlosigkeit. Dabei platzte eine OP-Narbe am Hals auf. Das war ein „Mordversuch“, sagt Robert nun. Auch ihr Anwalt in Deutschland stuft die Tat als solchen ein.