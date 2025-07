RTL-Star Jannik Kontalis will Oberbürgermeister werden!

Aktuell ist er bei "Prominent Getrennt" auf RTL+ mit seiner Ex-Freundin Yeliz Koc (31) zu sehen – doch Jannik Kontalis hat bereits den nächsten Karriereschritt geplant: Er will für das Amt des Oberbürgermeisters in Mönchengladbach kandidieren. Laut der "Rheinischen Post" ist der Reality-Star und Influencer einer von neun Kandidaten, die am 19. September 2025 bei den Kommunalwahlen antreten werden.