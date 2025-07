Neue ProSieben-Show: Die dümmsten Prominenten Deutschlands

Das Konzept der sechsteiligen Show ist ungewöhnlich. Wer die kniffligen Aufgaben rund um Wissen, Logik und Geschick am besten meistert, fliegt raus. Am Ende steht fest, wer den Titel des "dümmsten Promis" tragen – muss. Moderiert wird das Format von Christian Düren und Amira Aly. Eine der Kandidatinnen Gloria-Sophie Burkandt, die Tochter des bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder.

Ob ihr Vater, der CSU-Chef, diese Einschätzung teilt? "Ich glaube, mein Vater, der lässt mir meinen Freiraum, was immer ich mache", antwortete Burkandt auf die Frage nach dessen Einschätzung. Auch seien TV-Jobs nicht ihre Einkunftsquelle, "sondern ich wohne ja in New York, ich modele, ich schreibe Bücher, ich arbeite an meiner Doktorarbeit, also das ist gar nicht so mein Fokus, aber es macht Spaß, und ich meine, im Leben muss man auch Spaß haben".