Markus Söder überreicht Bayrischen Verdienstorden an Schlagerstar Jürgen Drews

Der Bayerische Verdienstorden zählt zu den wichtigsten Auszeichnungen, die Bayern zu vergeben hat. Und Schlagerstar Jürgen Drews zählt nun zu seinen Trägern: Der "König von Mallorca" bekam die Auszeichnung am Mittwoch im Rahmen einer feierlichen Verleihung in der Münchner Residenz von Ministerpräsident Markus Söder überreicht.



Drews erscheint zur Verleihung in Lederhose

Jürgen Drews selbst nahm die Nachricht mit viel Humor und Stolz auf. Bereits vor der Verleihung meldete er sich via Instagram mit einem kurzen Video zu Wort. Dort witzelte er gegenüber Ehefrau Ramona: "Du bist die Frau eines Bayerischen-Verdienstorden-Trägers, was sagst du dazu?" Und scherzte gleich weiter: "Ich lauf' in Zukunft nur noch in bayerischer Trachtenhose rum."