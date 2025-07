Red Flag-Alarm bei „Die Bachelors“: Spielt Felix ein falsches Spiel?

Déjà-vu bei "Die Bachelors": Wie schon im vergangenen Jahr kommt es bereits in der dritten Folge der Kuppelshow zum ersten Kuss. Doch der Reihe nach ...

Zunächst steht ein sportliches Gruppen-Date an: Felix Stein und Martin Braun laden einige Single-Frauen zum Wrestling ein. Hannah jubelt: "Ich liebe Action!" Die bekommt sie auch, denn sowohl die Bachelors als auch die Ladys werden im Ring von Profi-Wrestlern durch die Luft gewirbelt.

Felix nutzt die Pausen für ein Gespräch mit Aylin. Ihr hat der 32-Jährige seine erste Rose gegeben, obwohl sie noch gar nicht miteinander gesprochen hatten. In ihrer ersten Unterhaltung geht es direkt um die Frage nach dem Wohnort: Aylin lebt in München, Felix in Berlin. "Ein Umzug ist wegen meines Sohnes schwierig", stellt der Fotograf klar. Und auch sonst sieht er noch einige Hürden: "Ich muss noch checken, welche Knöpfe ich drücken muss, damit sie sich wirklich fallen lässt", sagt er über die zurückhaltende Kosmetikstudio-Inhaberin.

"Ich habe Angst, dass Felix eher so ein Kumpeltyp ist" Fürs Einzeldate wählt Felix dann Hamburgerin Paulina aus. Ist sie vielleicht zu jung für eine Beziehung mit einem Partner, der bereits Vater ist? Paulina hat andere Sorgen: "Ich habe Angst, dass Felix eher so ein Kumpeltyp ist", sagt sie. Bei Felix ist die Anziehung eindeutig vorhanden. "Ich finde dich richtig gut", gesteht er der Single-Frau.

Auch hier sind die unterschiedlichen Wohnorte erneut Thema. Paulina überrascht Felix mit der Ansage, dass sie "Berlin hasst" und sich einen Umzug dorthin "gar nicht vorstellen kann". Schlechte Karten, oder? Felix ist aber auch Paulinas Zuhause Hamburg nicht abgeneigt, zumal dort auch sein Vater lebt.

Wichtig für den Vater eines fünfjährigen Sohnes: "Ich suche keine Stepmom und brauche niemanden, der mein Kind mit erzieht". Das klingt gut für Engagement Managerin Paulina, die sich als karriereorientiert beschreibt: "Ich bin kein Typ Hausfrau", stellt die 26-Jährige klar. Nach dem Date sind ihre Zweifel zerstreut: "Es hat einfach gepasst! Ich hätte stundenlang weiter mit ihm reden können", schwärmt sie über den Bachelor.

Ist Bachelor Felix eine "Red Flag"? Einige der Daheimgebliebenen sehen in Felix schon eine "Red Flag": Natali: "Es ist ein bisschen sinnlos, wenn du jeder Frau ein so gutes Gefühl gibst." In das gleiche Horn bläst Nadine, die nach ihrem Einzeldate mit Felix auch ein super Gefühl hatte: "Er findet alle gut. Letztlich ist es mir egal, aber ich finde die Art und Weise halt ein bisschen uncool", sagt sie angesäuert.

Dass Seyma, die eigentlich zum "Team Martin" gehört, den Fotografen gut findet und in sein Team wechseln will, erklärt sie ihm auf einem weiteren Gruppendate. "Ich finde dich richtig toll. Es wäre schön, wenn wir uns noch näher kennenlernen", säuselt sie. Felix scheint zwar geschmeichelt, macht ihr aber dennoch keine Hoffnungen: "Ich kann noch nicht ansatzweise sagen, wohin es geht", bremst er ab. Im Interview stöhnt der 32-Jährige: "Die Tendenz ist gerade: Immer mehr Frauen statt weniger."

Der erste Kuss der Staffel Klar für Felix ist: Er will Vivi in sein Team holen – nicht jedoch, ohne grünes Licht von Martin dafür zu bekommen: "Ich muss das mit Martin klären, damit ich sein Go habe", sagt Felix. Martin willigt ein: "Ich gebe ihm da gern den Vortritt." Der 35-Jährige konzentriert sich lieber auf die Frauen, die noch nicht mit einem Wechsel ins andere Team liebäugeln – etwa Clara.

"Ich mag ihre lockere Art, sie strahlt einfach immer!", schwärmt er über die 27-Jährige. Beim Einzeldate kuscheln beide schnell auf einer Couch und schauen sich tief in die Augen. "Was denkst du über uns? Könnte es passen?" will Martin wissen. Claras Antwort ist ein Strahlen, es kommt zum ersten Kuss der Staffel! "Es fühlt sich richtig an, als ob man da drauf aufbauen könnte", sagt Martin danach.

In der Villa ahnt Leonie, dass Clara und Martin bei ihrem Einzeldate nicht nur geredet haben: "Sie ist glücklich, sie hat geknutscht!" Clara bestätigt dies schließlich mit einem breiten Grinsen. Bei Michelle, die ebenfalls mit Martin geflirtet hat, löst das Stress aus: "Ich musste schon erst mal schlucken", gesteht sie. Leonie, die auch schon ein Einzeldate mit dem Finanzexperten hatte, behauptet: "Mich juckt es gar nicht!" Kurze Zeit später will sie von Clara dennoch wissen: "Habt ihr mit Zunge geküsst?"

Felix schickt gleich zwei Kandidatinnen nach Hause In der Nacht der Rosen sucht Martin das Gespräch mit Lena – ihr hatte der Bachelor seine erste Rose gegeben. Er kann ihre "gemischten Signale" aber nicht deuten. "Wenn ich mit ihr spreche, guckt sie oft weg", grübelt er. Lena beteuert, sie habe Interesse, brauche aber immer viel Zeit, um sich zu öffnen. Felix ist nach einem Speed-Dating-Marathon sichtlich überfordert, er stöhnt: "Es ist nicht einfach, der Bachelor zu sein!" Vor allem für ihn, da sich mit Seyma und Vivi gleich zwei Frauen eine Rose von ihm erhoffen, die eigentlich im "Team Martin" sind.

Am Ende übergibt er beiden Singles die erhoffte Blume. "Durch deinen Mut hast du diese Woche einen bleibenden Eindruck bei mir hinterlassen", erlöst er Seyma. Dass Vivi weiterkommt, war beiden vorher klar. Die Entscheidung hat für Mareike und Louisa aus "Team Felix" unschöne Folgen: Sie müssen die Villa verlassen. Martin schickt dieses Mal keine Kandidatin nach Hause.

