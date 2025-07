"ARD Crime Time": Doku rekonstruiert Säure-Attentat auf Bernhard Günther

Es war ein grausamer Angriff auf einen Top-Energiemanager, der überregional für Schlagzeilen sorgte: An einem Sonntagmorgen im März 2018 wurde Bernhard Günther am Ende seiner wöchentlichen Jogging-Runde in Haan von zwei unbekannten Tätern zu Boden geworfen und mit hoch konzentrierter Säure überschüttet. Der damals 51-Jährige schleppte sich nach Hause, wusch sich das Gesicht und alarmierte den Notruf. Die dreiteilige Doku-Serie "ARD Crime Time: Das Säure-Attentat – Der Angriff auf Bernhard Günther" erzählt nun die ganze Geschichte. Die ersten zwei Filme sind zu später Stunde im Ersten zu sehen. In der ARD Mediathek steht die komplette True-Crime-Doku bereits ab Mittwoch, 25. Juni, zum Abruf bereit.