Der neue Superman ist da: Was erwartet die Fans?

Am 10. Juni ist es endlich so weit: "Superman" von Regisseur und Drehbuchautor James Gunn kommt in die deutschen Kinos. Der Film ist der Beginn eines neuen DC Universe, das nun endlich die Antwort auf Marvel Cinematic Universe sein soll. Der Plan, es Disneys erfolgreichen Superhelden-Franchise nachzutun, war zuvor mehrmals gescheitert. "Superman" (2025) soll nun den gewünschten Erfolg bringen.

Die Hauptrolle des Superhelden spielt der US-amerikanische Schauspieler David Corenswet. Für den 32-Jährigen ist es der erste große Studiofilm. Aber wer ist der neue Clark Kent?

Wer ist David Corenswet? Corenswet wurde am 08. Juli 1993 geboren und wuchs in Philadelphia im US-Bundesstaat Pennsylvania auf. Er ist verheiratet und hat eine Tochter. Es war sein Vater, der den neuen Superman und seine große Schwester bereits in ihrer Kindheit zur Schauspielerei brachte. Mit neun Jahren stand Corenswet das erste Mal auf einer Bühne und spielte ab da in verschiedenen lokalen Theaterproduktionen mit.

Dennoch entschied er sich zuerst für ein Psychologiestudium, doch die Liebe zur Schauspielerei überwog. Corenswet bewarb sich an der Julliard School, der führenden Schauspielschule der USA, wo er 2016 seinen Abschluss machte. Auch ein weiterer Superman war einst Student an der berühmten New Yorker Schule: Christopher Reeves. Doch bis Corenswet in dessen Fußstapfen tritt, sollte es noch mehrere Jahre dauern.

Bereits während seiner Zeit in New York stand Corenswet für eigene kleinere Produktionen vor der Kamera. Anschließend war er in einzelnen Folgen von verschiedenen Serien, unter anderem "Elementary" oder "House of Cards", zu sehen. Seine erste Hauptrolle ergatterte er 2018 in "Affair of State". Den Durchbruch schaffte Corenswet mit der Serie "The Politican" (2019) auf Netflix. Produzent Ryan Murphy war so begeistert, dass er die Hauptrolle in seiner nächsten Show "Hollywood" (2020) ebenfalls mit ihm besetzte.

"Das ist der Superman, auf den wir gewartet haben, ich kann es fühlen!" Nach weiteren Rollen in verschiedenen Filmen wurde schließlich im Juni 2023 bekannt, dass Corenswet der neue Superman ist. Tipps von vorherigen Superman-Darstellern wie Henry Cavill oder Tyler Hoechlin bekam er keine, wie er in einem Interview bei der Londoner Premiere von "Superman" verriet.

"Beide haben in ihren eigenen Worten gesagt, 'Ich werde nicht versuchen, dir irgendwelche 'Tipps zu geben'", erzählte Corenswet. "Ich finde, das ist sehr Superman-artig von ihnen. Superman ist nicht dafür da, Ratschläge zu geben oder vorzuschreiben, wie andere Leute sein müssen." Stattdessen hätten Cavill und Hoechlin ihm geraten, "einfach Spaß zu haben", erinnerte sich Corenswet auf dem roten Teppich. "Ich denke, das ist auch Supermans Art", erklärte der Schauspieler.

Fans waren von Teasern und Trailern für "Superman" größtenteils begeistert, die Meinungen über den neuen Clark Kent sind allerdings noch gespalten. Während einige lieber Henry Cavill wieder in der Rolle gesehen hätten, können es andere kaum erwarten Corenswet über die Leinwand fliegen zu sehen: "Das ist der Superman, auf den wir gewartet haben, ich kann es fühlen!", kommentierte ein Fan unter einem Teaser, den DC auf ihrem TikTok-Kanal veröffentlichten.