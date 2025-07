"Tatort"-Star Jasna Fritzi Bauer: Liebes-Aus nach fünf Jahren!

Erst im Sommer gingen sie gemeinsam an die Öffentlichkeit – jetzt ist es vorbei. Schauspielerin Jasna Fritzi Bauer hat sich von ihrer Partnerin, der Künstlerin Katharina Zorn, getrennt. Das verkündete die 36-Jährige am Montagabend in einer Instagram-Story – mit klaren Worten und der Bitte um Rücksichtnahme: „Katharina und ich gehen in Zukunft getrennte Wege. Wir bitten euch darum, unsere Privatsphären zu respektieren.“