"Tatort"-Star Jasna Fritzi Bauer über den Bildungsauftrag des ÖRR

Das ist denke ich sehr gut nachvollziehbar und ich glaube man kann sich in beide Figuren hineinversetzen. Man kann verstehen, warum Selb so handelt und Moormann hintergeht, vielleicht um sie zu schützen. Und man kann genauso gut verstehen warum Moormann sich so hintergangen und betrogen fühlt, wenn sie erfährt was passiert ist.