Krimi-Fans aufgepasst! Neuer kostenloser TV-Sender bietet Krimi-Serien

Ja, aktuelle Krimiserien gibt es zuhauf, und es kommen ständig neue hinzu. Und fast alle beschäftigen sich mit Themen und Verbrechen unserer Zeit, von Cyberkriminalität bis zur besorgniserregenden weltpolitischen Lage inklusive Covid, Krieg und Klimakrise. Wer wünscht sich da nicht gelegentlich die viel beschworene "gute alte Zeit" zurück? In der in Fernsehkrimis noch in erster Linie aus Eifersucht und Habgier gemordet wurde. Oder in der einsame ältere Damen von charmanten Heiratsschwindlern ausgenommen werden wie Weihnachtsgänse.

So geschehen zum Beispiel in "Madeira", der siebten Folge des ZDF-Krimiklassikers "Derrick". Die Rolle des hinterlistigen Schwerenöters spielte darin kein Geringerer als Curd Jürgens, weltberühmt geworden als Bond-Bösewicht Stromberg. Besagte Krimi-Episode lange nicht gesehen oder überhaupt noch nie? Kein Problem, das lässt sich nachholen!

Denn zahlreiche Sender und Streaming-Plattformen haben längst erkannt, dass in bewegenden Zeiten Eskapismus gefragt ist, die Flucht in eben jene scheinbar gute Zeit, in welcher alles friedlicher, gemütlicher und ja, irgendwie harmloser, war. Auch die TV-Krimis.

"KultKrimi" bietet kostenlos über 1500 Krimi-Folgen aus dem ZDF-Archiv an Gerade erst ging der lineare Free-TV-Sender "KultKrimi" von Mainstream Media auf Sendung, mit über 1.500 Krimi-Episoden aus dem ZDF-Archiv. Empfangen können Interessierte ihn bei sogenannten FAST-Channels: Streaming-Plattformen, die man ohne kostenpflichtiges Abo empfangen kann und die sich durch Werbung finanzieren – FAST steht für "Free Ad Supported Streaming".

Neben den grauen oder vielmehr schwarzweißen Eminenzen "Der Kommissar" (1969 bis 1976) mit Erik Ode und "Percy Stuart" (1969 bis 1972) mit Claus Wilcke können Krimifans noch einmal in die Anfänge von "Der Alte" (ab 1977) eintauchen, in den ersten 100 Folgen von Siegfried Lowitz und anschließend von Rolf Schimpf gespielt, ebenso wie in zahlreiche Kultfolgen von "Derrick" (1974 bis 1998) mit Horst Tappert und Fritz Wepper. Auch besagte Folge sieben, "Madeira", ist dabei.

Natürlich fehlt bei den alten ZDF-Krimi-Straßenfegern auch das "Ein Fall für zwei"-Urgespann Günter Strack und Claus Theo Gärtner (ab 1981) nicht. Ein bisschen jünger sind die bei "KultKrimi" gezeigten ZDF-Krimiserien "Faust" (1994 bis 1997) mit Heiner Lauterbach als Kommissar, "Flemming" (2009 bis 2012) mit Samuel Finzi als Kriminalpsychologe sowie "Die Küstenwache" (1997 bis 2016).

Im Moment ist "KultKrimi" etwa bei Samsung TV Plus und Pluto TV abrufbar, zukünftig auch auf Plattformen wie Rakuten TV, LG Channels und Zattoo. Bei Waipu.TV und schon jetzt bei Youtube ist "KultKrimi" übrigens kein linearer TV-Sender. Hier sind die Folgen ganz bequem jederzeit als Stream "on demand" abrufbar.

Noch mehr ZDF-Krimikult bei "ZDF Krimi" und weiteren Anbietern Wer nicht genug bekommen kann vom nostalgischen ZDF-Krimikult und bereit ist, dafür ein paar Euro zu zahlen, dürfte bei "ZDF Krimi" genau richtig sein. Den Kanal können Amazon-Prime-Kunden für 2,99 Euro im Monat hinzubuchen, sie erhalten dafür ein riesiges Angebot an Krimis, auch aus dem ZDF-Archiv.

Darunter ebenfalls zahlreiche Staffeln von "Der Alte", "Derrick", "Der Kommissar", "Percy Stuart" und "Ein Fall für Zwei". Aber auch viele jüngere ZDF-Krimiserien, ebenfalls mit Nostalgie-Faktor: 23 Staffeln von "Die Rosenheim-Cops" etwa oder 35 Staffeln "Notruf Hafenkante". Auch Fans von "Der Kriminalist" (Christian Berkel) und "Der Ermittler" (Oliver Stokowski) können bei "ZDF Krimi" in Erinnerungen schwelgen. Und auch Fans des unvergessenen bayerischen Brüdergespanns Fritz und Elmar Wepper haben hier die Chance, sie in vier Staffeln der Krimiserie "Zwei Brüder" noch einmal in Aktion zu erleben.

Wer lieber auf anderen Streamingplattformen unterwegs ist: Auch bei RTL+, Joyn+ oder Sky Krimi finden sich kostenpflichtig immer wieder alte Folgen beliebter ZDF-Krimiserien, von "Wilsberg" über "Die Rosenheimcops" auch hier bis zu "Der Alte" und "Der Kommissar".

Wenn du die Sendung auf RTL+ streamen willst, kannst du hier die 30-tägige Probeversion ausprobieren!*

*Die mit * gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Kommt über einen solchen Link ein Einkauf zustande, erhält prisma eine Provision. Für dich entstehen dabei keine Mehrkosten. Wo, wann und wie du ein Produkt kaufst, bleibt natürlich dir überlassen.