So sieht das neue Leben von "The Big Bang Theory"-Star Johnny Galecki aus

Es hatte schon mehrere Rollen gespielt, etwa in der 1980er-Komödie "Schöne Bescherung" oder in der Sitcom "Roseanne", ehe Johnny Galecki als Physiker und Nerd Leonard Hofstadter in "The Big Bang Theory" weltberühmt wurde. Nach dem Aus der Sitcom wurde es bald merklich still um den US-Schauspieler. Stiller noch als um seine Serienkollegen Jim Parsons, Kaley Cuoco, Simon Helberg und Kunal Nayyar. An einem Fluch, mit dem zuweilen Seriendarsteller belegt werden, hat das jedoch weniger zu tun. Galecki, der am 30. April seinen 50. Geburtstag feiert, hat sich aus dem Rampenlicht freiwillig und nahezu komplett zurückgezogen.

Nach dem Aus von "Big Bang", und das ist immerhin schon sechs Jahre her, stand Galecki nicht mehr vor der Kamera. Bei der 2021 angekündigten Serie "Cathing Babies" sollte Galecki, wie "Deadline" seinerzeit berichtete, als ausführender Produzent fungieren, doch das Projekt versandete. Die Schauspielerei, so scheint es, wurde für ihn zu einer untergeordneten, gar einer drittrangigen Angelegenheit. Bei "The Cinnamon Bear: A Hollyday Adventure" kam er ohne Mimik und Gestik aus, gefragt war in vier Folgen im Jahr 2021 nur seine (Synchron-)Stimme. Es handelt sich dabei um eine Podcast-Serie.

Johnny Galecki: Heimliche Heirat Die Abkehr vom Showbiz macht sich auch räumlich bemerkbar. Nachdem er rund 30 Jahre in Los Angeles gelebt hatte, kaufte Galecki 2018 eine Villa in Nashville, Tennessee, das er sich opulent hat einrichten lassen. Aus Hollywood wegziehen, damit habe er sich einen lang gehegten Traum erfüllt, erklärte er 2024 dem Magazin "Architectural Digest". "Ich habe mich nie wie ein Angeleno gefühlt", so Galecki. "Obwohl ich es versucht habe. Ich sage das mit Traurigkeit, nicht mit Snobismus. 30 Jahre sind einfach eine sehr lange Zeit, um in einer Stadt zu leben, in der man sich nicht so wohlfühlt."

Wenig glamourös auch sein Familienleben. In Nashville lebt Galecki mit seiner Frau Morgan. Wann die beiden geheiratet haben? Unbekannt – auch das passt zu seinem neuen, zurückgezogenen Leben. Das Paar hat seit 2024 eine gemeinsame Tochter. Sein erstes Kind, einen sechsjährigen Sohn, zeugte Galecki mit der 22 Jahre jüngeren Alaina Meyer, mit der er von 2018 bis 2020 liiert war. Meyer ist künstlerische Leiterin – also auch niemand, für die sich die Presse sonderlich interessiert. Früher war das noch anders, da hatte Galecki noch Beziehungen von öffentlichem Interesse. Mit seiner "Roseanne"-Kollegin Sara Gilbert etwa oder "Big Bang"-Co-Star Kaley Cuoco oder Kelli Garner, die ebenfalls Schauspielerin ist.

Aus Hollywood die Flucht angetreten, in Los Angeles sich nie heimisch gefühlt und nun im mehr als 3.000 Kilometer entfernten Nashville abseits des Rampenlichts lebend – Galeckis Abkehr vom Showbiz scheint endgültig und unumkehrbar. Seine Fans werden das nicht hoffen. Und sie würden ihn vermissen.

