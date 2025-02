Kai Pflaume: Wer ist Ilke? Wir stellen die Frau an seiner Seite vor

Er moderierte Sendungen wie „Nur die Liebe zählt“ und ist aus der deutschen Fernsehlandschaft heute nicht mehr wegzudenken. Die Rede ist von Kai Pflaume. Was viele nicht wissen: Privat hat er sein Herzblatt längst gefunden. Wir stellen seine Frau Ilke vor.

Kai Pflaume: Ein echter Workaholic Fernsehen ohne den beliebten Moderator Kai Pflaume ist heute kaum vorstellbar. Beruflich könnte es für Pflaume kaum besser laufen: Seit 2015 moderiert er schon die Quizsendung „Wer weiß denn sowas“ in der ARD, seit 2011 die Familien-Spielshow „Klein gegen Groß“. Doch seine Karriere beginnt früher: Am 4. Oktober 1991 hatte er seinen ersten Fernsehauftritt als Kandidat in der ARD-Fernsehsendung „Herzblatt“, damals noch moderiert von Showmaster Rudi Carrell.

1993 wird er dann in einem Casting selbst als Moderator entdeckt und begann seine Karriere in der Sendung „Nur die Liebe zählt“. Später moderierte er Shows wie „Die Glücksspirale“ oder „Die Comedy-Falle“. Heute ist er überwiegend in der ARD zu sehen. Pflaume ist also ein echter Workaholic, ständig unterwegs und viel beschäftigt. Bleibt da überhaupt noch Zeit für die Liebe? Ja!

28 Jahre Eheglück mit seiner Ilke Seit nunmehr 28 Jahren ist Kai Pflaume mit seiner Ilke verheiratet. Diese lernte er aber abseits des Rampenlichtes kennen. Der ehemaligen Stewardess begegnete er 1995. 1996 folgte schon die Hochzeit. Die Geburt ihrer beiden Söhne Marvin und Leon machte ihr großes Glück dann perfekt. Darüber hinaus ist nicht viel über das Familienleben des Moderators bekannt – sein Privatleben ist ihm heilig. Deshalb zeigt sich das Ehepaar auch nur selten gemeinsam in der Öffentlichkeit.

Das ist sein Liebesgeheimnis 2020 macht er allerdings eine Ausnahme, als er im Bunte Magazin von seiner Frau in den höchsten Tönen schwärmt: „Ich möchte keinen Tag missen“, so Pflaume damals zu Bunte. Das Geheimnis seiner langjährigen Liebe begründete er wie folgt: „Liebe ist, wenn aus dem ´Ich´ ein ´Wir´ wird. Ich teile mit Ilke alle meine Erlebnisse“. Wie romantisch! Auch ein Skateboardunfall vor einigen Jahre konnte der Ehe nichts anhaben: Zu dieser Zeit sei er erstmals sieben Wochen am Stück zu Hause gewesen: „Da merkt man, ob es noch passt oder nicht. Sie hat mich nicht rausgeschmissen“, sagte Pflaume damals scherzhaft. Wie es aussieht, hat der beliebte Moderator mit seiner Ilke das große Los gezogen und sein Herzblatt gefunden.