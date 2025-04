"The Four Seasons" auf Netflix: Ferienchaos bei Steve Carell und Tina Fey

Draußen werden die Temperaturen langsam wärmer – da kommt es gerade recht, dass Netflix auch Urlaubsstimmung verbreitet. Wobei den Pärchen in der neuen Serie "The Four Seasons" die Jahreszeit qua Titel egal ist. Ferien kann man schließlich zu jeder der titelgebenden Zeiträume machen. So darf man ab 1. Mai den prominent besetzten Protagonisten wahlweise beim Runterheizen auf einer Skipiste, beim geselligen Beisammensein am See oder bei einem Dschungel-Abenteuer beobachten.

Die acht Folgen der neuen Netflix-Produktion, einem Serien-Remake der Film-Romanze aus dem Jahr 1981, sind aber keine bloße voyeuristische Fernwehfantasie. Denn die jahrelange Urlaubs-Routine der New Yorker Paare Jack ("Saturday Night Live"-Star Will Forte) und Kate (Tina Fey), Danny (Colman Domingo) und Claude (Marco Calvani) sowie Anne (Kerri Kenney) und Nick (Steve Carell) erfährt plötzlich eine empfindliche, zwischenmenschliche Veränderung. Weil die Beziehung von Anne und Nick zerbricht, steht der eingeschworene Freundeskreis vor der schweren Entscheidung, wer von beiden mit in den Urlaub darf – und wer nicht.

Tina Fey übernimmt nicht nur die Hauptrolle, sondern liefert auch das Drehbuch Statt sich in Trübsal und viel Drama zu verlieren, entpuppt sich "The Four Seasons" als witzige Mischung aus Urlaubssatire und emotionaler Beziehungskomödie. Dass die achtteilige Serie vor schwarzem Humor und beißendem Humor nur so strotzt und auch mit reichlich Situationskomik aufwartet, ist dem Comedy-erprobten Personal zuzuschreiben. Über "The Office"-Legende Steve Carrell muss in diesem Zusammenhang wohl ohnehin kein Wort verloren werden.

Dazu drückt die mehrfach Golden-Globe- und Emmy-prämierte Humorexpertin Tina Fey der Netflix-Produktion ihren Stempel auf – und das in gleich doppelter Hinsicht: Die US-Amerikanerin ("Unbreakable Kimmy Schmidt", "30 Rock") schlüpfte nicht nur in eine der Hauptrollen, sie zeichnet an der Seite von Lang Fisher und Tracey Wigfield auch für das spitzzüngige Drehbuch verantwortlich. Mit Steve Carrell harmoniert Fey ohnehin prächtig, was das Duo schon 2010 in der Kino-Komödie "Date Night" unter Beweis gestellt hatte.

