"Doppelhaushälfte" Staffel 4: Darum geht's in den neuen Folgen

In der vierten Staffel der Comedyserie "Doppelhaushälfte" prallen erneut die Welten der Familien Knuppe und Sawadi-Kröger aufeinander. Neue verrückte Ideen und bekannte Gesichter sorgen für Unterhaltung. Doch bleibt die Frage: Kann die Serie ihren Humor bewahren?

In der vierten Staffel der ZDFneo-Original-Comedyserie "Doppelhaushälfte" fliegen wieder die Fetzen! Die Welten der ungleichen Nachbarn Knuppe und Sawadi-Kröger prallen mit unverminderter Wucht aufeinander. Ihr Zusammenleben bleibt ein Drahtseilakt, der von tief verwurzelten Vorurteilen, bitterem Misstrauen und von Weltanschauungen lebt, die gegensätzlicher nicht sein könnten. In neun neuen Folgen, die jeweils rund 30 Minuten dauern, erwartet die Zuschauer erneut eine Mischung aus schrägem Humor und herrlich unkontrollierbarer Nachbarschaftsdynamik (ab 6. Mai dienstags, 21.45 Uhr, auf ZDFneo, bereits ab 30. April komplett in der ZDFmediathek).

Wie in den vergangenen Staffeln dreht sich alles um die Auseinandersetzung der Protagonisten mit gesellschaftlichen Themen – es geht um die Ehe an sich, um soziale Ungleichheit, aber auch Themen wie mentale Gesundheit werden behandelt. Nicht schlecht für eine Komödie. Die neuen Episoden sprühen nur so vor neuen verrückten Ideen: ein geplantes Bubble-Tea-Imperium, ein geheimer Schatz im Keller und ein katastrophaler "Body-Switch-Unfall" sind nur einige Beispiele. Doch schafft es die neue Staffel, wirklich neue Funken zu schlagen, oder lodert das Feuer längst auf Sparflamme?

Auch in Staffel 4 bleibt alles beim Alten Seit der ersten Staffel im März 2022 hat sich "Doppelhaushälfte" als beliebte Serie etabliert. Die Nominierungen beim Deutschen Fernsehpreis 2022 und 2023 zeigen, dass der Humor der Produktion bei den Zuschauern und auch bei der Kritik Anklang gefunden hat.

In der vierten Staffel bleibt vieles unverändert: Milan Peschel spielt weiterhin Andi Knuppe, Minh-Khai Phan-Thi ist erneut als Tracy Knuppe zu sehen, Hoang Minh Ha ist abermals eine Wucht als ihr Sohn Rocco. Maryam Zaree bleibt in ihrer Rolle als Maro Sawadi, und Benito Bause, zuletzt auch in der deutschen Adaption von "Ghosts" zu sehen, verkörpert Theo Kröger, der es wieder allen recht machen will und dabei natürlich regelmäßig scheitert. Ergänzt wird das großartige Ensemble durch Gaststars wie Simone Thomalla und Jasna Fritzi Bauer, die frische Impulse setzen.

Milan Peschel im Interview Ein Geheimnis des Erfolgs ist die herausragende schauspielerische Leistung – insbesondere Milan Peschel hat aus seiner Normalo-Rolle eine ganz große Nummer gemacht. In einem Interview mit der Agentur teleschau gab der Schauspieler einen erfrischenden Einblick in seine Arbeitsweise: "Ich bin ein total entspannter Typ. Also, ich bin nicht verkrampft, was die Arbeit und die sogenannte Karriere angeht. Da habe ich eigentlich keinen größeren Masterplan, ich lebe immer im Hier und Jetzt. Ich setze mich selbst nicht unter Druck. Und das hilft mir sehr, mich zu entspannen." Man merkt es seinen Figuren an.

Zahlreiche Produktionen bewegen sich inzwischen ganz gut auf dem schmalen Grat zwischen Unterhaltung und gesellschaftlicher Auseinandersetzung. "Doppelhaushälfte", eine Serie, bei der sich der Humor zum guten Teil aus der Bitterkeit des Alltäglichen speist, reiht sich ein und bleibt höchst unterhaltsames Fernsehen. Doch die vierte Staffel zeigt hier und da schon erste Ermüdungserscheinungen. Man darf gespannt sein, ob und wie das einst so explosive Rezept weiterentwickelt wird.

