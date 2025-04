DVD-Neuheiten: "Babygirl", "The Outrun" und "Neuigkeiten aus Lappland"

Die Dreharbeiten waren so heiß, dass Hauptdarstellerin Nicole Kidman es kaum noch aushielt und zwischendurch unterbrechen musste: Die Meldung ging vor ein paar Monaten natürlich sofort viral. Das Zusammenspiel mit Co-Star Harris Dickinson für "Babygirl" habe sie so erregt, dass es schon wieder unangenehm gewesen sei, berichtete Kidman in einem Interview mit der "Sun". Die Produzenten des Erotikthrillers, von dem sonst wohl nur ein recht kleines Publikum überhaupt Notiz genommen hätte, ließen derweil wahrscheinlich schon die Korken knallen – bessere Werbung kann man sich kaum wünschen. Nun erscheint das Erotikdrama ebenso wie das Filmdrama "The Outrun" und die Komödie "Neuigkeiten aus Lappland" auf DVD und Blu-ray.

"Babygirl" (VÖ: 24. April) Sinnliche Szenen sind für Nicole Kidman an sich nichts Neues, schließlich drehte sie einst mit "Eyes Wide Shut" (an der Seite von Tom Cruise, inszeniert von Stanley Kubrick) einen der bekanntesten A-Erotikfilme aller Zeiten. Anders als 1999 leistet die 57-Jährige mit "Babygirl" aber auch noch ein bisschen Pionierarbeit. Eine "reifere" Frau, die mit einem deutlich jüngeren Mann intim wird – das ist im sonst so offenen und liberalen Hollywood nach wie vor ein Tabu. "Babygirl" handelt von der Geschäftsfrau Romy (Kidman), die in New York ihr eigenes Robotikunternehmen führt. Im Beruf sehr erfolgreich, bleibt im Privaten und insbesondere in der Ehe mit Jacob (Antonio Banderas) aber so mancher Wunsch unerfüllt – vor allem im Bett. Als Romy auf den rebellischen jungen Praktikanten Samuel (Harris Dickinson) trifft, starten die beiden eine leidenschaftliche Affäre.

In Venedig wurde Nicole Kidman mit dem Coppa-Volpi-Preis als beste Hauptdarstellerin ausgezeichnet, darüber hinaus war sie auch für einen Golden Globe nominiert.

Preis DVD: circa 15 Euro

US, 2024, Regie: Halina Reijn, Laufzeit: 111 Minuten

"The Outrun" (VÖ: 24. April) Und, wie ist das Leben auf Orkney? Rona könnte viel erzählen, zum Beispiel von den Schafen auf der Insel oder ihrem neuen Job als Vogelschützerin. Stattdessen spricht sie von "Erschütterungen" und einem ominösen "tiefen Grollen", das die "gesamte Insel und jede Faser deines Körpers" erfasst. Dazu passen auch die Bilder, die man immer wieder sieht: gewaltige Wellen, die auf die Küste schlagen, und loderndes Feuer. In diesen Details wird deutlich, welche elementaren Kräfte in Rona (Saoirse Ronan) wirken. In "The Outrun" versucht die junge Frau, ihrem alten Leben zu entkommen – und vor allem ihrer Alkoholsucht.

Um aus dem teuflischen Kreislauf auszubrechen, beschließt Rona, ihr Leben in London zumindest zeitweise hinter sich zu lassen und auf die schottischen Orkney-Inseln zurückzukehren, den Ort ihrer Kindheit. Sie zieht wieder bei ihrer strenggläubigen Mutter ein. Der Vater, ein Schäfer mit bipolarer Störung, ist auch noch da. Die frische Luft an der schottischen Küste hilft Rona. Aber wird es ihr wirklich gelingen, sich auf Orkney neu zu finden? "The Outrun" basiert auf den Memoiren der schottischen Autorin Amy Liptrot, die auf den Orkney-Inseln aufwuchs und gemeinsam mit Regisseurin Nora Fingscheidt ("Systemsprenger") auch das Drehbuch zum Film erarbeitete. Neben Hauptdarstellerin Saoirse Ronan gehören unter anderem auch Paapa Essiedu, Saskia Reeves und "Game of Thrones"-Star Stephen Dillane zur Besetzung des hochkarätigen Dramas.

Preis DVD: circa 28 Euro

DE/GB, 2024, Regie: Nora Fingscheidt, Laufzeit: 113 Minuten

"Neuigkeiten aus Lappland" (VÖ: 24. April) Finnisch-Lappland 1984: Kurz vor dem Weihnachtsfest fährt die alleinerziehende Mutter Niina (Oona Airola) versehentlich ins Schaufenster der örtlichen "Lappland News". Da sie den verursachten Schaden nicht bezahlen kann, lässt sich der Chefredakteur Esko (Hannu-Pekka Björkman) zu einem Deal überreden: Niina wird die fällige Summe als freie Redakteurin des Käseblättchens abstottern. Einzige Voraussetzung: die Artikel sollen heitere Geschichten erzählen! Doch dann hört Niina eines Tages als einzige einen ohrenbetäubenden Knall. Als finnische Verteidigungskräfte in dem Dörfchen anrücken, ist sich Niina sicher: Es muss eine sojwetische Rakete in der Nähe abgestürzt sein. Droht womöglich eine atomare Katastrophe? Doch weder ihr neuer Chef noch die anderen Dorfbewohner wollen ihrer Theorie glauben. Schlimmer noch: Niina muss stattdessen sogar viel Spott ertragen.

"Neuigkeiten aus Lappland" erzählt eine ebenso schräge wie berührende Geschichte, die auf einer wahren Begebenheit beruht: Am 28. Dezember 1984 flog eine sowjetische Rakete in den Inari-See. Hauptdarstellerin Oona Airola wurde auf dem Göteborg International Film Festival als beste Schauspielerin ausgezeichnet.

Preis DVD: circa 14 Euro

FI/EE, 2024, Regie: Miia Tervo, Laufzeit: 130 Minuten

