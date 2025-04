Dieser Star soll in Hollywood-Verfilmung von "Split Fiction" mitspielen

"Split Fiction" bestes Spiel des Jahres

"Split Fiction" enthält Fantasy- und Science-Fiction-Elemente und dreht sich um zwei Schriftstellerinnen, die in die Welten gezogen werden, die sie sich selbst ausgedacht haben. Neben diesem Meta-Aspekt gibt es eine weitere Besonderheit: Bei dem Spiel handelt sich um einen kooperativen Multiplayer. Das heißt, man kann es nur zu zweit spielen. Dabei tritt man nicht gegeneinander an, sondern muss zusammenarbeiten, um in der Geschichte voranzukommen. Das geschieht entweder an zwei unterschiedlichen Bildschirmen durch das Internet oder am selben Bildschirm mit Split-Screen.