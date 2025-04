Natascha Oksenknecht berichtet über ihre Erfahrung mit dem Erdbeben in Istanbul

Am 23. April bebte die Erde in der Metropole Istanbul. 6,2 zeigte die Richterskala für die türkische Großstadt an. Vor den zitternden Gebäuden flüchteten die Menschen ins Freie. Unter ihnen: Reality-Star Natascha Ochsenknecht. Wie sie das Erlebnis mitbekommen hat, verriet sie nun auf Instagram.

"Ihr habt es vielleicht mitbekommen: Erdbeben in der Türkei", berichtete der Reality-Star in seiner Story. "Normalerweise würde ich das nicht posten", meinte die Ex-Frau von Uwe Ochsenknecht. "Aber uns geht es gut. Wir haben das hier komplett mitbekommen. Wir sind aus der Halle herausgelaufen, wie verrückt. Was soll ich euch sagen? Drückt die Daumen, dass niemand verletzt ist."

Nur kurz darauf postete sie ein weiteres Video, diesmal aus ihrem Hotel – mit gepackten Koffern: "Wir haben jetzt gerade das vierte Nachbeben. Anscheinend ist das Hotel sicher." Trotzdem zeigte sie sich besorgt: "Aber ich wohne im 34. Stock, das ist nicht wirklich witzig. Ich weiß auch nicht, ob ich da schlafe". Und ihre Sorge blieb offenbar begründet und raubte ihr den Schlaf: "Es wackelt immer wieder." Darum wollte die 60-Jährige über Nacht auch nicht in ihrem Zimmer bleiben. Sie wollte die Hotellobby vorziehen: "Auf jeden Fall schlafe ich nicht im 34. Stock." Denn sie war sich sicher: "Es ist glaube ich besser, schneller draußen zu sein."

Harald Glööckler und Rapper Eko Fresh waren ebenfalls vor Ort Natascha Ochsenknecht war nicht als einzige deutsche Prominente zur Zeit des Bebens in der Türkei. Auch ihr "My Style Rocks"-Kollege Harald Glööckler vermeldete nach dem Beben seiner Instagram-Community: "Das war so krass, es hat jetzt auch schon ein, zwei Nachbeben gegeben. Jetzt sitze ich draußen, an Reingehen ist nicht mehr zu denken."

Verständlich, denn auch das Zimmer des Designers lag weit oben: "Ich habe mein Apartment im 33. Stock, da habe ich kein Bock drauf." Rapper und Schauspieler Eko Fresh hat das heftige Beben ebenfalls live mitbekommen. Er gab aber Entwarnung. Auf der Plattform X meinte er: "Wir wohnen im Sheraton Esenyurt und hier war gerade ein Erdbeben." Passiert ist ihnen aber nichts: "Der Kleine hat sich erschrocken, aber sonst alles ok."

