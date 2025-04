Michael Patrick Kelly und die Schweigeminuten

"Um den Begriff Frieden in diesem Rahmen erfahrbar zu machen, habe ich eine Friedensglocke aus Panzer- und Granatteilen, zum Beispiel aus Kiew, gießen lassen", erklärt der 47-Jährige: "Sie ist das Gegenstück zu all den Kirchenglocken, die in beiden Weltkriegen eingeschmolzen und zu Waffen verarbeitet wurden. Die PeaceBell wiegt über eine Tonne und wird auch bei meiner nächsten Tour wieder dabei sein."

Die tiefgehende Bedeutung von "Mother's Day"

Dieser Glaube fließt nicht nur in seine persönliche Lebensphilosophie, sondern auch in die Musik, die Michael Patrick Kelly mit seinen Fans teilt. Besonders der Song "Mother's Day" trägt eine tiefe emotionale Bedeutung. Der Song basiert auf einem Schlüsselmoment in Kellys Leben, der ihn noch immer bewegt. "Als ich fünf Jahre alt war, starb meine Mutter an Krebs. Meine Familie lebte damals in einem kleinen Dorf im Norden Spaniens. Ein halbes Jahr nach ihrem Tod wollte ich Blumen zu ihrem Grab bringen. Auf dem Weg zum Friedhof pflückte ich alles, was ich finden konnte. Aber als ich dort ankam, sah ich, dass die anderen Gräber mit sehr schönen Blumensträußen geschmückt waren. Also stahl ich Rosen, Lilien und anderes von den Gräbern."