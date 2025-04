"Sing meinen Song – Das Tauschkonzert": Alle Infos zur neuen Folge mit Michael Patrick Kelly

Einzig Michael Patrick Kelly, Spross der berühmten Kelly Family, hat wie Gastgeber Oerding bereits auf eine bewegte "Sing meinen Song"-Vergangenheit zurückblicken: 2017 nahm Kelly erstmals an dem Format teil. In der damals vierten Staffel interpretierte er Songs von Silbermond, Gentleman, Mark Forster, Lena Meyer-Landrut und Moses Peham neu. Zwei Jahre später kehrte der heute 47-Jährige erstmals als Gastgeber zurück. Diese Funktion übernahm er auch in Staffel sieben, ehe er das Zepter in Staffel acht an Johannes Oerding weiterreichte.