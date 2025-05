"50 Jahre ABBA und das Geheimnis des Schwedenpop": Kritik zur VOX-Doku

Die Vorfreude auf den 69. Eurovision Song Contest steigt (Finale am 17. Mai in Basel), und die Gelegenheit nutzt auch VOX, um noch einmal an einen ganz besonderen ESC zu erinnern. 1974 holten ABBA mit "Waterloo" beim damals noch "Grand Prix d'Eurovision de la Chanson" genannten Wettbewerb im englischen Seebad Brighton den Sieg. Für den ESC war es eine Kulturrevolution, für ABBA der Beginn einer Karriere, die sie zu Legenden machte. Das Phänomen ABBA ist aber wesentlich mehr als "nur" der ESC-Sieg und eine nachfolgende rund zehnjährige Weltkarriere.