Alles oder nichts: Die Fußball-Crunchtime im Mai

Der Monat der Wahrheit hat im Fußball begonnen: Während der FC Bayern München die Frage nach dem deutschen Meister 2024/25 bereits geklärt hat, stehen andere Entscheidungen noch aus. Wer steigt ab, wer steigt auf? Wer wird DFB-Pokalsieger? Wer gewinnt die Champions League, Europa League und Conference League? prisma zeigt, wo die Final- und Relegationsspiele live zu sehen sind.

DFB-Pokal Das diesjährige DFB-Pokalfinale könnte ein historisches werden. Denn bislang konnte noch nie ein Drittligist den Pokal gewinnen. Genau das will am Samstag, 24. Mai, Außenseiter Arminia Bielefeld gegen Bundesligist VfB Stuttgart schaffen. Das Finale um 20 Uhr findet traditionell im Berliner Olympiastadion statt.

Auch das bleibt gleich: Wie immer strahlt das ZDF das Pokalfinale im frei empfangbaren Fernsehen aus. Dazu gibt es einen Livestream auf sportstudio.de und in der ZDF-Mediathek. Alternativ ist die Partie beim Pay-TV-Sender Sky und beim kostenpflichtigen Streaminganbieter WOW zu sehen.

Champions League Wer krönt sich zur besten Fußballmannschaft Europas? Diese Entscheidung wird am Samstag, 31. Mai, um 21 Uhr im Finale der UEFA Champions League in München getroffen. Dort kämpfen in der Allianz Arena, Heimspielstätte des FC Bayern München, Paris Saint-Germain und Inter Mailand um die Krone des europäischen Vereinsfußballs.

Die Übertragungsrechte der Champions League hat die Streamingplattform DAZN inne. Neben den Spielen der Gruppenphase, Achtelfinale, Viertelfinale und Halbfinale zeigt das Pay-TV-Portal auch das Endspiel. Nicht-Abonnenten müssen jedoch nicht in die Röhre schauen: Das ZDF überträgt das Finale parallel live im Free-TV und im Livestream in der Mediathek.

Europa League Am Mittwoch, 21. Mai, entscheidet sich, wer die diesjährige UEFA Europa League, dem „kleinen Bruder“ der Champions League, gewinnt. Das Finale um 21 Uhr im Estadio San Mamés in Bilbao werden die beiden englischen Klubs Tottenham Hotspur und Manchester United bestreiten. Dem Sieger winkt eine Teilnahme an der Champions League 2025/2026.

Das Spiel wird, wie in den vergangenen Jahren auch, von RTL übertragen. Beim Kölner Sender ist es live im Free-TV oder für Abo-Inhaber im Livestream auf RTL+ zu sehen.

Conference League Im Finale des dritten europäischen Fußball-Wettbewerbs, der UEFA Conference League, stehen sich am Mittwoch, 28. Mai, um 21 Uhr Betis Sevilla und der FC Chelsea gegenüber. Dem Sieger winkt neben einem Pokal ein Ticket für eine Teilnahme an der Europa League in der kommenden Saison.

Das Endspiel der Conference League im Stadion Wrocław in Breslau wird ebenfalls beim Streaming-Anbieter RTL+ zu sehen sein. Wer lieber fernsehen statt streamen will, kann die Partie im TV beim Sender RTL Nitro live verfolgen.

Relegation Während für die meisten Mannschaften der Bundesliga und 2. Bundesliga die Saison nach dem 34. Spieltag gelaufen ist, müssen vier Teams noch um ihre Ligazugehörigkeit bangen. Sie kämpfen in einer Relegation um Ab- und Aufstieg.

Die beiden Entscheidungsspiele um den Klassenverbleib oder den Aufstieg in die Bundesliga sind für Donnerstag, 22. Mai und Montag, 26. Mai jeweils um 20.30 Uhr angesetzt. Zunächst wird der Tabellensechszehnte der Bundesliga im Hinspiel den Tabellendritten der 2. Liga begrüßen, ehe im Rückspiel das Heimspielrecht wechselt.

Gleiches gilt für die Relegation zur 2. Bundeliga. Dort empfängt im Hinspiel am Freitag, 23. Mai, um 20.30 Uhr der Tabellensechzehnte aus Liga 2 den Tabellendritten aus Liga 3. Das Rückspiel ist für Dienstag, 27. Mai zur gleichen Uhrzeit angesetzt.

Jedoch könnte bei der Relegation zur 2. Liga noch eine Ausnahmeregelung zum Greifen kommen. Sollte Drittligist Arminia Bielefeld als DFB-Pokal-Finalteilnehmer in der Relegation zur 2. Bundesliga stehen, käme es zu Terminüberschneidungen. Denn, zwischen dem Relegationshinspiel am 23. Mai und dem Pokalfinale am 24. Mai lägen dann keine 24 Stunden. Für diesen Sonderfall würden die DFB-Regularien vorsehen, das Hinspiel der Relegation auf den 21. Mai vorzuziehen und das Rückspiel auf den 28. Mai zu verschieben.

Sat.1 überträgt alle vier Partien der Relegation live im Free-TV. Der Sender strahlt die Spiele auch im kostenlosen Livestream auf ran.de und Joyn aus. Auch Pay-TV-Sender Sky mit seinem Streamingangebot WOW berichtet live von den letzten vier Höhepunkten der Saison 2024/25.