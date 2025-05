Kevin Hart schneidet Köpfe ab: Das sind seine Opfer

Von "Kindsköpfe" über "Ride Along" bis "Jumanji": Dank seiner Rollen in zahlreichen Komödien hat sich Kevin Hart in Hollywood einen Ruf als Comedyspezialist erarbeitet. Doch auch abseits der Leinwand bringt der Schauspieler Menschen zum Lachen: mit seinem Stand-up-Comedy-Programm. Auch die Fußballstars Virgil van Dijk und Nathan Aké wollten sich nun davon überzeugen und verfolgten einen Auftritt von Hart in Manchester. Am Rande der Show trafen die drei Stars aufeinander – klar, dass da ein Erinnerungsbild nicht fehlen durfte.

Doch die Überraschung über das Endergebnis, das Kevin Hart nun bei Instagram postete, dürfte bei den beiden niederländischen Verteidiger groß gewesen sein. In der Mitte des Bildes sieht man Hart, der glücklich in die Kamera lächelt. Eingerahmt ist er von den beiden Fußballern – mit einem markanten Unterschied: Hart schnitt das Bild so ab, dass die Gesichter von den Kickern nicht zu sehen sind.

"Sorry wegen eurer Köpfe": Kevin Hart köpft Fußballstars Grund dafür ist der unverkennbare Größenunterschied. Während es Hart auf kleine 1.65 Meter bringt, ragen Virgil van Dijk (1.95 Meter) und Nathan Aké (1.80 Meter) deutlich weiter in die Höhe. Van Dijk nutzt Harts rechts Schulter auf dem Bild sogar provokant als Ablage für seinen Arm. "Ich muss jederzeit cool aussehen", entschuldigte sich Kevin Hart bei den Fußballern in der Caption. "Sorry wegen eurer Köpfe auf dem Bild, aber Regeln sind Regeln."

Hart fiel nicht das erste Mal mit dem ungewöhnlichen Beschnitt eines Bildes bei Instagram auf, um seine eigene Größe selbstironisch zu veralbern. Unter anderem hatte er in der Vergangenheit einen Schnappschuss mit vier Sportlerinnen aus der Frauen-Basketball-Liga WNBA gepostet, die ihn – wenig überraschend – alle deutlich überragten.

"Glückwunsch zu all euren Erfolgen", schrieb Hart zu dem aktuellen Post. Zu feiern hatte zuletzt vor allem Virgil van Dijk etwas: Mit dem FC Liverpool sicherte er sich bereits vorzeitig die englische Meisterschaft. Beiden Fußballern stellte Hart zudem eine Einladung zum Essen in Aussicht, wenn die Fußball-WM 2026 in den USA ausgetragen wird. Aké nahm Hart den Post ohnehin nicht krumm, sondern kommentierte zahlreiche lachende Emojis und schrieb: "Danke für die großartige Show. Es war toll, dich zu treffen." Van Dijk reagierte noch nicht.