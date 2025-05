„Quantität führt nicht zu Qualität“: Disney-Chef Bob Iger kündigt dramatischen Kurswechsel bei Marvel an!

Nach dem Mega-Erfolg von "Avengers: Endgame" im Jahr 2019 kam das Marvel-Universum nicht mehr richtig in Fahrt. Zwar gab es zwischendurch noch Highlights wie "Spider-Man: No Way Home" (2021) und "Deadpool & Wolverine" (2024). Doch viele andere Titel floppten an den Kinokassen. "Ant-Man and the Wasp: Quantumania" (2023), "The Marvels" (2023) und zuletzt "Captain America: Brave New World" (2025) konnten die hohen Erwartungen nicht erfüllen. Doch nun soll alles wieder besser werden, versprach Disney-CEO Bob Iger jetzt.

Bei einem Investorengespräch erklärte er: "Wir alle wissen, dass wir uns in unserem Eifer, unsere Streaming-Plattform mit mehr Inhalten zu bestücken, an alle unsere kreativen Motoren gewandt haben, einschließlich Marvel, und sie dazu gebracht haben, viel mehr zu produzieren." Der Fehler sei klar: "Quantität führt nicht automatisch zu Qualität."

Disney will wieder auf Klasse statt Masse setzen In Zukunft soll sich das ändern. Disney setzt wieder auf Klasse statt Masse. Besonders ein Film steht dabei im Fokus: "Thunderbolts*". Für Iger ist er "das erste und beste Beispiel" für den neuen Kurs bei Marvel. Der Film soll zeigen, dass sich Qualität wieder auszahlt – auch wenn es bedeutet, weniger Filme zu produzieren. "Ich habe ein sehr gutes Gefühl dabei", betonte er.

Die Erwartungen an "Thunderbolts*" sind entsprechend hoch – gerade nach der eher mageren Resonanz auf die letzten Superhelden-Produktionen. Um die Spannung noch zu erhöhen, enthüllte Disney jüngst die Bedeutung des Sternchens im Titel: Die ungewöhnliche Heldentruppe wird künftig als The New Avengers auftreten und ist bereits für "Avengers: Doomsday" eingeplant.

Dass Disney wieder groß angreifen will, zeigt auch der Blick auf das kommende Film-Line-up. Für 2025 stehen unter anderem "Lilo & Stitch", "Zootopia 2", "Fantastic Four: The First Steps" und "Avatar: Fire and Ash" auf dem Programm. 2026 geht's dann weiter mit "The Mandalorian and Grogu", "Avengers: Doomsday" und "Toy Story 5".

Iger ist sich sicher, dass Disney mit den Filmen Erfolg haben wird: "Das ist eine ganz schöne Aufstellung", sagte er. Und fügte hinzu, sie sei "so stark wie keine andere Liste, die ich seit langem gesehen habe".