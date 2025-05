Chrupalla-Statement in den Kindernachrichten – ZDF reagiert auf Kritik

Über den Krimi rund um die Wahl von Friedrich Merz zum Bundeskanzler berichteten am Dienstag auch die Kindernachrichten des ZDF. In der "logo!"-Ausgabe vom 6. Mai wurden den jungen Zuschauerinnen und Zuschauern wie gewohnt verständlich die Hintergründe und aktuellen Entwicklungen aufbereitet. Auch fing eine Reporterin aktuelle O-Töne aus dem Bundestag ein. Zu Wort kamen die Grünen-Vorsitzende Franziska Brantner, SPD-Politiker Ralf Stegner und Linken-Chef Jan van Aken. Und außerdem Tino Chrupalla, Bundessprecher der AfD.

User beklagen "großen Vertrauensverlust in Eurer Programm"

Daran, dass ein AfD-Vertreter ohne weitere Einordnung in den Kindernachrichten sprechen durfte, entzündete sich in den sozialen Netzwerken mitunter scharf formulierte Kritik. "Warum um alles in der Welt bringt das @ZDF in ihren Logo-Kindernachrichten (!) einen längeren O-Ton von Chrupalla?", wunderte sich etwa Dario Schramm, früherer Generalsekretär der Bundesschülerkonferenz, bei X. Ein weiterer X-User empört sich: "Und das @ZDF lässt es ohne Einordnung so stehen! Seid ihr noch ganz dicht?"