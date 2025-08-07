Home News TV-News

„Aktenzeichen XY“: Grausame Fälle, die Zuschauer aufklärten!

Fahndungserfolge durch ZDF-Reihe

"Aktenzeichen XY": Diese Fälle wurden durch Hinweise der Zuschauer aufgeklärt

07.08.2025, 09.17 Uhr
von Annika Schmidt
Mord, Betrug, Entführung – und echte Aufklärung! Diese spektakulären Fälle aus „Aktenzeichen XY… ungelöst“ wurden dank der Zuschauer gelöst. Wahre Krimis, echte Erfolge.
Erstaunlich viele Täter konnten durch die Sendung "Aktenzeichen XY... Ungelöst" ausfindig gemacht werden. Hier gibt es die schockierendsten und spektakulärsten Fälle, die geklärt werden konnten.
Erstaunlich viele Täter konnten durch die Sendung "Aktenzeichen XY... Ungelöst" ausfindig gemacht werden. Hier gibt es die schockierendsten und spektakulärsten Fälle, die geklärt werden konnten.   Fotoquelle: picture alliance / Sulupress.de | Dirk Pagels

Seit 1967 werden in der ZDF-Reihe "Aktenzeichen XY... ungelöst" echte Kriminalfälle rekonstruiert und die Zuschauer um Hinweise, die zu Ergreifung des Täters führen könnten, gebeten. Und das mit Erfolg! Abscheuliche, undurchschaubare und schockierenden Verbrechen konnten durch Angaben aus der Bevölkerung aufgeklärt werden. Hier gibt es die spektakulärsten Fälle im Überblick.

Hervorragende Aufklärungs-Quote durch TV-Zuschauer

Ende der 60er Jahre begrüßte Moderator Eduard Zimmermann die Zuschauer zur ersten Sendung von "Aktenzeichen XY". Die Idee zum Format kam vom Moderator selbst und war eine Weltneuheit. Bis 1997 stand er als Gastgeber vor der Kamera, bis seine Tochter Sabine Zimmermann und Butz Peters die Moderation übernahmen. Seit 2002 ist Rudi Cerne das Gesicht der beliebten TV-Verbrechersuche.

Kriminalfälle, die bei "Aktenzeichen XY" zu sehen sind, sind meist Delikte, bei denen die Polizei mit ihren üblichen Ermittlungsmethoden nicht mehr weiterkommt. Doch mithilfe der Öffentlichkeit kommen in vielen Fällen neue Spuren auf und erstaunlich oft, konnten auf diese Weise schockierende Verbrechen aufgeklärt werden. Knapp 40 Prozent der Kriminalfälle konnten nach der Ausstrahlung von "Aktenzeichen XY" durch Informationen aus der Bevölkerung gelöst werden. Von 4952 Fällen wurden 1948 aufgeklärt (Stand vom Dezember 2022).

Derzeit beliebt:
>>„Soll ich mir das gefallen lassen?“: Dieter Bohlen über Finanzsorgen & Steuerlast
>>„Lass dich überwachen!“: Alle Infos zur neuen Ausgabe mit Jan Böhmermann
>>„Fluch der Karibik 6“: Kommt Johnny Depp wirklich zurück?
>>"Erzgebirgskrimi"-Star Teresa Weißbach: So fand sie am Set die Liebe

Vor allem Betrugsfälle klärten die Zuschauer in mehr als der Hälfte der Fälle mit auf (59,7 Prozent), sowie etliche Sexualstraftaten (42,1 Prozent), Tötungsdelikte (41,4 Prozent), Einbrüche (40,3 Prozent), Vermisstenfälle (32,6 Prozent) und Raubstraftaten (31,2 Prozent).

Rudi Cerne über den Fall, bei dem der Mörder im "Aktenzeichen XY"-Studio saß
Bei "Aktenzeichen XY" sitzt der Verlobte einer verschwundenen Frau im Studio mit Rudi Cerne und bittet um Hinweise. Später stellt sich heraus: der Mann hat seine Partnerin ermordet. Rudi Cerne erinnert sich.
Aufklärung erfolgt erst Jahre später
Rudi Cerne moderiert eine der erfolgreichsten ZDF-Shows aller Zeiten.

Schockierende Delikte, die durch das Publikum aufgeklärt wurden 

Besonders bitter ist der Fall von Donald Stellwag. Nach Ausstrahlung der Sendung 1992, wurde er fälschlicherweise als Bankräuber verhaftet und saß neun Jahre im Gefängnis. Erst nach seiner Entlassung wurde der wahre Täter gefunden. Auch der Fall einer jungen Frau von 1985, die vermisst wurde und mutmaßlich Opfer eines Verbrechens war, nahm eine überraschende Wende. Nach der TV-Ausstrahlung kam raus, dass die Gesuchte unter falschem Namen untergetaucht war.

1. Der erste aufgeklärte Mordfall

Der erste Mordfall, der dank "Aktenzeichen XY" aufgeklärt werden konnte, war der des Axtmörders von Bernhard Boll. 1968 wurde der Verleger in seinem abgelegenen Haus in Wuppertal von einem Einbrecher überrascht. Der Mörder tötete den 54-Jährigen mit einer Axt, stahl Gegenstände wie eine Armbanduhr und zündete das Haus an. Der Sohn des Opfers alarmierte damals die Polizei, nachdem er Rauch über dem Haus aufsteigen sah. Nach Ausstrahlung der Sendung erkannte ein Zuschauer die Armbanduhr wieder, denn sein 40-jähriger Sohn hatte diese in einem Pfandhaus verkauft. Bereits ein Tag später konnte so der Raubmörder gefasst werden und wurde später zu einer lebenslangen Haft verurteilt. 

2. Der Serienmörder "Maskenmann" 

Knapp 20 Jahre nach dem Mord an einem 13-jährigen Jungen, konnte der "Maskenmann" 2012 überführt werden. Der Jugendbetreuer missbrauchte seine Opfer, drei von ihnen brachte er um. Nach dem Spaziergänger die Leiche des 13-jährigen Internatsjungen gefunden hatten, berichteten die anderen Kinder von einem Mann mit Maske. Nachdem der Fall bei "Aktenzeichen XY" gezeigt wurde, meldete sich eines der damaligen Missbrauchsopfer und konnte den entscheidenden Hinweis zu dem Betreuer geben, der anschließend verurteilt wurde.

3. Die kleine Ursula in der Kiste 

Ein besonders grausamer Fall war das Verbrechen an der kleinen Ursula. Das Mädchen wurde entführt und in eine Kiste gesteckt. Zunächst forderte der Entführer Lösegeld, bis der Kontakt zu ihm abbrach. Ursula konnte nur noch Tod in der Kiste gefunden werden. Ein anonymer Hinweis führte zu einem Verdächtigen, doch dieser reichte nicht aus. Dieser Fall ließ "Aktenzeichen XY" über Jahre nicht los und wurde mehrfach aufgerollt. 26 Jahre nach dem Tod der Schülerin konnte der Täter 2010 überführt werden und zu einer lebenslangen Haft verurteilt werden. 

"Aktenzeichen XY": Spannende Fakten zum Klassiker mit Kultstatus
"Aktenzeichen XY... ungelöst" begeistert seit 1967 mit packenden Kriminalfällen. Die Sendung, von Eduard Zimmermann erfunden, ist ein Vorreiter der True-Crime-Formate und überzeugt mit hohen Einschaltquoten und einer bemerkenswerten Aufklärungsquote.
True-Crime
Rudi Cerne moderiert eine der erfolgreichsten ZDF-Shows aller Zeiten.

4. Der Räuber, der sich selbst bei "Aktenzeichen XY" sah

2014 bat die Polizei um Mithilfe bei mehreren Raubüberfällen und Betrügereien. Die Sendung war noch nicht einmal zu Ende, da meldeten sich unabhängig voneinander zwei Hinweisgeber und identifizierten Michael L. aus dem Raum Chemnitz. Der hatte allerdings auch "Aktenzeichen XY" im Fernsehen gesehen und konnte flüchten, bevor die Polizei bei ihm zu Hause eintraf. Doch weit gebracht hat es ihn nicht, wenig später wurde er auf der Insel Usedom geschnappt. 

5. Suche nach spektakulärem Ausbrecher

Metin M. saß 2013 bereits in U-Haft für den Mord an einem Clubbesitzer in Berlin, doch der Täter konnte auf spektakulärer Weise flüchten. Mit einem Zellenkollegen sägte er die Gitterstäbe durch, seilte sich filmreif ab und kletterte über mehrere Mauern. Nach monatelanger vergeblicher Suche wendete sich die Polizei an das ZDF. Nach der Ausstrahlung 2014 bekamen die Ermittler dann einen Tipp und sie konnten Metin M. in einer Wohnung in Berlin mit gefälschten Papieren ausfindig machen. 

6. Ein Mörder bleibt trotz Überführung frei

Im Jahr 1982 war Lolita B. 17 Jahre alt und schwanger. Ihr Freund war der Sohn eines wohlhabenden Landwirts, der mit der Beziehung zu Lolita nicht einverstanden war. Die Schülerin wurde erdrosselt aufgefunden. 2011 rollte die Sendung den Fall neu auf und es meldete sich ein damaliger Freund des Landwirt-Sohnes. Der Zeuge erklärte, dass er damals mit dem Freund des Mädchens die Leiche auf einer Müllkippe verscharrt habe. An besagter Stelle wurden die sterblichen Überreste von Lolita gefunden. Lolitas damaliger Freund wurde daraufhin des Totschlags schuldig gesprochen. Da Mord zwar nicht verjährt, Totschlag allerdings schon, kam der mittlerweile über 50-Jährige trotz Straftat frei. 

7. Auf Volksfest brutal zusammengeschlagen

Auf einem Volksfest in Offenbach wurde 2012 ein junger Mann plötzlich zusammengeschlagen. Die Verletzungen waren so stark, dass das Opfer von da Hals abwärts gelähmt wurde. Aufgrund fehlender Beweise konnte der Tatverdächtige nicht zur Rechenschaft gezogen werden. Drei Jahre später bringt der Zeugenaufruf von "Aktenzeichen XY" den richtigen Hinweis und Sven R. konnte überführt werden und zu einer elf-jährigen Gefängnisstrafe verurteilt werden. 

Du willst keine News mehr verpassen? Auf unserem WhatsApp-Kanal informieren wir dich über die Top-News aus der TV- und Streamingwelt!

Weitere Infos, Sendetermine und Neuigkeiten zu "Aktenzeichen XY... ungelöst" finden Sie hier

Das könnte dich auch interessieren

Geheimnisse der "Büffels": Was die neue Doku-Soap enthüllt
Familienleben am Ballermann
Die Büffels - Zwischen Palmen, Party und Kinderzimmer
GZSZ-Star Jessica Ginkel bekommt Rolle beim "Bergretter"
ZDF-Serie
Jessica Ginkel
Die absurde Wohnungssuche der Nina Maler: Zwei erfundene Kinder
"Die Kinderschwindlerin"
"Die Kinderschwindlerin"
Nächtliches Wien: Die verborgene Seite der Donaumetropole
"Megacitys – Wenn es Nacht wird in Wien"
Megacitys - Wenn es Nacht wird in Wien
Markus Lanz unplugged: Was der Talkmaster nie erzählt
Ein Porträt des Moderators
Markus Lanz gehört zu den bekanntesten Moderatoren Deutschlands. Durch einen spannenden Werdegang wurde er zur TV-Persönlichkeit.
„Die denken, wir sind nichts wert“ – Reinigungskräfte erzählen
"37° – Euer Schmutz ist unser Job - Reinigungskräfte im Einsatz"
37° - Euer Schmutz ist unser Job
Mit Zuckersirup gestreckt: So wird Honig zur Mogelpackung
"Fake-Honig: Die süße Illusion!"
Fake-Honig: Die süße Illusion
Harald Lesch und die Klimakrise: Wissenschaftliche Lösungen im Fokus
"Terra X Harald Lesch: Freundliches Klima – so kriegen wir's hin"
Harald Lesch widmet sich in seiner neuen "Terra X"-Doku unseren Haustieren.
ZDF-Moderator geht wegen Rentengesetz hart mit Bärbel Bas ins Gericht
Rentenreform
ZDF-"Morgenmagazin"
Arabella Kiesbauer wird neue Moderatorin bei "Bares für Rares"
Ab Herbst
Arabella Kiesbauer
So sah Beatrice Egli früher aus
Wilde Frisuren
Beatrice Egli bei der Aufzeichnung ihrer neuen Show
Patrice Aminati kämpft gegen unheilbaren Krebs: "Die letzten Wochen waren schwer"
Sie bleibt optimistisch
Patrice Aminati
Michael Holm rechnet mit deutscher Politik ab
"Es ändert sich nichts"
Michael Holm
Seth Rogen und Rose Byrne: Freundschaft im Chaos
Midlife-Kumpel
"Platonic" - Staffel 2 | Apple TV+
Piratenchaos auf RTL: Jack Sparrows Abenteuer geht weiter
"Pirates of the Caribbean: Salazars Rache"
"Pirates of the Caribbean: Salazars Rache"
Assads Fall: Reporter Tadmory zurück in Syrien
"Panorama: Zeit zu gehen? – Deutschland, Syrien und Ich"
Deadly Blast Kills At Least 20 At Church In Damascus
Skurrile Einblicke in das Leben von Lorenz Büffel
"Die Büffels – Zwischen Palmen, Party und Kinderzimmer"
Die Büffels - Zwischen Palmen, Party und Kinderzimmer
Versteckte Kamera zeigt: So agieren die Grauen Wölfe in Deutschland
"ARD Story: Im Visier der grauen Wölfe"
ARD Story: Im Visier der grauen Wölfe
Reiz, Rosen, Regeln: Wie echt ist „Der Bachelor“ wirklich?
Das Erfolgsgeheimnis des Reality-TVs
Sie verteilen in der 15. Staffel Rosen an ihre Single-Frauen: "Die Bachelors" Martin Braun (links) und Felix Stein (rechts) sind derzeit wöchentlich mittwochs zur Primetime bei RTL zu sehen.
„Passt zu Ihnen“ – Schüler feiern Frank Stärk als "Golden Bachelor"
Rosenkavalier im Gespräch mit Prisma
Der 'Golden Bachelor' Franz Stärk (73) aus Niedersachsen begibt sich auf Kreta auf ein besonderes Liebesabenteuer für die goldenen Jahre des Lebens.
Von Staffel 1 bis 15: Diese "Bachelor"-Beziehungen hielten wirklich!
Alle "Bachelors" in der Übersicht
Was machen die "Bachelor" der vorherigen Staffeln heute?
Bachelor Felix Stein über seine Vergangenheit: Das ist seine prominente Ex!
„Die Bachelors“
Felix Stein (links) und Martin Braun verteilen ab dem 18. Juni als "Die Bachelors" Rosen und suchen die große Liebe.
Helge Schneider jammert: "Unverschämtheit gegenüber älteren Menschen"
Gesellschaftskritik
Helge Schneider
Scarlett Johanssons Stimme jagt Wölfe in die Flucht
Verrückte Methode
Scarlett Johansson
Bill Kaulitz datet diesen Promi: "Das wird eine Schlagzeile!"
Er packt aus
Bill Kaulitz
Trauer um Ulli Potofski: „Deine Wärme, das war einzigartig“
Rückblick auf sein bewegtes Leben
Ulli Potofski (rechts) nahm an der Seite von Profi-Tänzerin Kathrin Menzinger (links) an der neunten Staffel der RTL-Show "Let's Dance" im Jahr 2016 teil.
Ein Stück TV-Geschichte ist gegangen: Ein Nachruf auf Ulli Potofski
Die Stimme, die den Fußball prägte
Ulli Potofski war bis zuletzt als Field-Reporter für Sky tätig.
ARD-Kinderprogramm geprägt: "Hase Cäsar"-Produzent Wolfgang Buresch ist tot
Kinderfernsehen
Wolfgang Buresch
Helene Fischer feiert 41. Geburtstag – so begann ihre Karriere 2005!
Schlagerqueen
Helene Fischer
G.G. Anderson packt aus: Funkstille mit Roland Kaiser!
Schlager-Zoff
Roland Kaiser/G.G. Anderson