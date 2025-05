Janine Kunze trauert um Familienmitglied: "Es wird nie aufhören weh zu tun"

Die Familie von Schauspielerin und Moderatorin Janine Kunze ist von einem schweren Schicksalsschlag getroffen. Das machte die 51-Jährige am Mittwoch beim sozialen Netzwerk Instagram bekannt. "Andy, das war wieder ein schwerer Tag", schreibt die gebürtige Kölnerin. "Wir mussten Dich zu Grabe tragen. Den Schmerz, den wir als Familie erleben, ist kaum in Worte zu fassen."

Verstorben ist Andreas Budach, der Schwager von Janine Kunze. Kunze ist seit 2002 mit dem Rechtsanwalt und Gastronomen Dirk Budach verheiratet. Dessen Bruder starb Ende April "überraschend im Alter von 56 Jahren". Das hatte zuletzt das Unternehmen Teekanne, bei dem er angestellt war, in einer Traueranzeige mitgeteilt.

"Der Tod fragt nicht, er kommt einfach. Unerwartet. Du fehlst und hinterlässt eine nicht zu füllende Lücke", schreibt Janine Kunze weiter zu einer Bilderserie, die den Verstorbenen zeigt sowie einen Auszug aus einer Trauerrede. In der ist auch von zwei hinterbliebenen Kindern die Rede.

Kebekus lästert über "Das Traumschiff": Florian Silbereisen in der Schussbahn

Kunze deutet an, wie hart der Verlust die Familie getroffen hat: "Es wird nie aufhören weh zu tun. Nein, die Zeit heilt nicht alle Wunden! Wir werden die gemeinsamen Stunden wie einen Schatz in unseren Herzen bewahren. Wir lieben Dich und tragen Dich in uns. Auf Ewig."