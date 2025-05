Programmänderung zum Gedenken an Andreas Hahn

Der Rundfunk Berlin-Brandenburg gedenkt Andreas Hahn und würdigt den mit 59 Jahren verstorbenen Moderator mit Programmänderungen. Am Freitag, 9. Mai können Fans ab 22 Uhr elf Folgen der beliebten Spielshow "Der Sonne entgegen" sehen. Im Themenabend "Abschied von Andreas Hahn" geht der Entertainer in Zepernick, Heiligengrabe, Putlitz, Lebus, Karstädt, Bad Belzig, Kyritz, Pritzerbe, Letschin, Groß Schönebeck und Schönewalde auf Kandidatensuche.

Geboren 1966 in Unterfranken, war Brandenburg längst Hahns Zuhause. Am Anfang seiner Karriere moderierte er beim Ostdeutschen Rundfunk Brandenburg (ORB) Sportsendungen. Er war Fan des FC Energie Cottbus und laut RBB mit dem Boxer Axel Schulz befreundet. Hahn starb am Montag in Berlin. Die Todesursache ist derzeit nicht bekannt.