"Tut bis heute so weh": Mareile Höppner erinnert an verstorbenen Kollegen Jan Hahn

Mit ihm stand Deutschland jahrelang auf: Jan Hahn moderierte seit 2017 das RTL-Morgenmagazin "Guten Morgen Deutschland", zuvor gehörte er für über zehn Jahre zum Team des SAT.1-"Frühstückfernsehen". Für viele Fans überraschend starb der beliebte Moderator am 4. Mai 2021 im Alter von nur 47 Jahren an den Folgen seiner Krebserkrankung.

Vier Jahre später ehrt Mareile Höppner ihren langjährigen Freund und Kollegen nun in einem emotionalen Instagram-Posting. "Jani, mein lieber Jan! Vier Jahre, ich lade dich wieder zu meinem Geburtstag ein, wie in jedem Jahr. Er ist erst in einer Woche und du nicht mehr da, aber das fühlt sich nie richtig an, nie ruhig in meinem Herzen", schreibt Höppner, die am 12. Mai ihr 48. Lebensjahr vollendet.