"ARD History: Hitlers Volk – Ein deutsches Tagebuch 1939 – 1945": Infos zur Doku über die Kriegszeit

Zum 80. Jahrestag des Kriegsendes am 08. Mai hat sich die ARD Besonderes vorgenommen. Ein Vierteiler (leider nur in der Mediathek, ab 22.04.) zeigt Hitlers Aufstieg und die sich durch alle Bevölkerungsschichten ziehende "Machtergreifung". Das reicht vom glühenden BDM-Blitzmädel bis zum allmählich angepassten Restaurantbesitzer oder zum jüdischen Lehrer, dessen Familie schließlich ermordet wird. In dem nun gesendeten 90-Minüter kehren die Protagonisten des Vierteilers und ihre teils begeisterte, teils abwehrende Haltung zu Hitler wieder.

"Wer waren sie 1939, als der Krieg begann? Wer waren sie 1945, als er endete?", so fragen die Macher Eva Röger sowie Daniel und Jürgen Ast. Sie zeigen in klug verschränkten Tagebuchnotizen, Briefen, Archivfilmen und kurzen Hinweiskommentaren sieben Schicksale "zwischen Gefolgschaft, Karriere, Zerrissenheit, Anpassung, Verzweiflung und Tod".

Das alles wurde in vielfachen Dokumentationen immer wieder einmal gezeigt. Doch nicht nur die bei TV-Dokumentationen inzwischen in Mode gekommenen Cartoons (Vincent Burmeister) schaffen hier eine erstaunliche Nähe zu den Zeitzeugen von damals. Noch einmal erlebt man ungläubig staunend die wahnwitzige Hitler-Begeisterung, die Wirkung der Nazipropaganda, aber auch die Verführung zum Mitläufertum aus nächster Nähe: das Wegschauen, das Schweigen und die Schuld. Andererseits schrieb eine junge Nationalsozialistin zuletzt in ihr Tagebuch: "Das ist das Ende des Dritten Reiches, an das wir geglaubt haben. Vielleicht geht es besser ab, als wir glauben."