So läuft es hinter den Kulissen von „First Dates“ ab

Selbstverständlich treffen sich die Kandidaten von „First Dates“ nicht zufällig, um vor Fernsehkameras gemeinsam zu essen. Pro Woche gehen rund 300 Bewerbungen bei der zuständigen Produktionsfirma ein. Die potenziellen Kandidaten werden in mehreren Runden gecastet und auf ihre Kompatibilität mit anderen Teilnehmern geprüft. Unter anderem spielt es eine Rolle, wie weit die möglichen Paarungen voneinander entfernt wohnen. Auch Vorlieben und Abneigungen in Sachen Ernährung oder Freizeitgestaltung werden abgefragt. Die Casting-Verantwortlichen verlassen sich aber ebenso auf ihr Bauchgefühl, wenn es darum geht, die passenden Paarungen zu bilden. Damit die Begegnung der Kandidaten in der Show wirklich ein Blind Date ist, werden sie vorab strikt voneinander getrennt. Wenn sie auf die Toilette müssen, können sie dies nur in Begleitung von Mitarbeitern der Produktionsfirma tun.

Hintergründe der Produktion

Beim Set von „First Dates“ handelt es sich nicht um ein Restaurant, sondern um eine ehemalige Lagerhalle im Kölner Stadtteil Ehrenfeld. Dementsprechend sind die Personen, die an den anderen Tischen sitzen, keine Gäste, sondern Komparsen. Ausgaben der Show in anderen Ländern werden dagegen in echten Restaurants gedreht. In Österreich ist das Wiener Restaurant „Andante“ der Schauplatz, in England das „The Refinery“ in Manchester.