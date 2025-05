"Die Autokrise – War's das mit dem Wohlstand?": Infos zur ZDF-Doku mit Florian Neuhann

Von der drohenden Arbeitslosigkeit – am Tag der Arbeit: Die neue ZDF-Sozialreportage "Die Autokrise – War's das mit dem Wohlstand?" vertieft genau die Fragen, die aktuell durch die Berichterstattung über die weltweiten Wirtschaftsverwerfungen und die aggressive Zoll-Politik der Donald-Trump-Administration in den Nachrichten aufgeworfen werden.

Der ZDF-Wirtschaftsexperte Florian Neuhann will Antworten finden auf die Ängste, die viele Bundesbürger beschäftigen dürfen. Dafür sieht er sich an wichtigen Auto-Standorten um und spricht mit Industrie-Verantwortlichen, mit Gewerkschaftern, aber auch mit den von möglichen Einbrüchen akut betroffenen Beschäftigten vor Ort.

Düstere Zukunft im "Zukunftswerk"?

Lange galt die VW-Produktion in Zwickau als "Zukunftswerk", weil dort ausschließlich E-Fahrzeuge gefertigt werden. Doch auch in Sachsen geht die Sorge vor Job-Abbau um. Florian Neuhann trifft die Elektronikerin Stephanie, die seit 14 Jahren in VW-Diensten steht, aktuell aber vor allem einen bevorstehenden Arbeitskampf organisieren möchte. Die Zukunftsangst beutelt sie stark: Sie hat mit ihrem Partner ein Haus gebaut. Nun ist Stephanies Sorge groß, ob ihr zweijähriger Sohn dort überhaupt noch in vergleichsweise behütetem Umfeld aufwachsen kann.