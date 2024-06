"JENKE REPORT Jeder gegen jeden: Wie gehen wir eigentlich miteinander um?": Kritik zur ProSieben-Reportage

Jenke von Wilmsdorff, bekannt für seine spektakulären Selbstversuche, widmet sich in seiner neuen ProSieben-Sendung den Ängsten und Unsicherheiten der Gesellschaft. Mit alten Pfadfindertugenden will er den Zusammenhalt stärken und Lösungen für drängende Probleme finden.

Jenke von Wilmsdorff ist ein Aushängeschild für ProSieben, wenn es um investigatives Arbeiten geht. Der Mann für die spektakulären Selbstversuche gilt auch als Integrationsfigur und Versöhner. So darf man zumindest die neue Hauptabendsendung "JENKE REPORT Jeder gegen jeden: Wie gehen wir eigentlich miteinander um?" verstehen. Der Reporter, der schon im Drogen getestet oder ein Leben als Obdachloser ausprobiert hat, möchte die Menschen wieder zueinander bringen – zum Diskutieren und am besten sogar dazu, möglichst einvernehmliche Lösungen für drängende Probleme zu finden.

Krisen, Kriege und Klimawandel

Es ist ein demokratisches Ethos, das die Deutschlandpremiere des "Reports" antreibt: Jenke wirft die Frage auf, was die vielen Krisen, die Kriege und der Klimawandel mit den Menschen machen. Es gibt nicht wenige Menschen in Deutschland, die sich ernsthaft überlegen, ob sie in eine derart unsichere Zukunft überhaupt noch Kinder setzen wollen.