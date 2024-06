"Der große Urlaubscheck – Unsere Schnäppchenziele 2024": Kritik zur SAT.1-Sendung mit Elena Uhlig

Neuer "Herzkino"-Film

"Ein Sommer in Andalusien": Es kommt alles anders

Vor sechs Monaten trafen sich Pia und John am Flughafen. Nun planen sie ihr Wiedersehen in Gibraltar, doch alles kommt anders als gedacht. Ein Sommer in Andalusien im ZDF-Herzkino begeistert mit Birte Hanusrichter und Collien Ulmen-Fernandes in den Hauptrollen.

