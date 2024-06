So hat sich Frauke Ludowig in 30 Jahren RTL verändert

"Ich fühle mich wesentlich lebendiger": Anne Will froh über ihr Fernseh-Aus

Nach dem Ende ihrer ARD-Talkshow hat Anne Will eine neue Aufgabe gefunden: einen Podcast. In der Radio-Bremen-Talkshow '3nach9' erzählt sie von ihrem beruflichen Wandel, ihren Ansichten und was ihr am meisten Sorgen bereitet.

