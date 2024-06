"Sportschau: Fußball-Länderspiel: Deutschland – Ukraine": Alle Infos zum Test-Spiel

Im Nürnberger Max-Morlock-Stadion tritt Deutschland gegen die Ukraine an. Dieser Testlauf vor der EM wird live in der ARD übertragen und bietet Bundestrainer Julian Nagelsmann die Möglichkeit, letzte Details zu optimieren.

Warmlaufen für die Europameisterschaft

Noch ein finaler Feinschliff: Die in der ARD übertragene Live-Partie "Sportschau: Fußball-Länderspiel: Deutschland – Ukraine" hat das Zeug dazu, den Grundakkord für die anstehende Fußball-Europameisterschaft zu setzen, die bekanntlich am Freitag, 14. Juni, in der Münchner Allianz Arena mit dem Spiel der Gastgeber gegen Schottland angepfiffen wird. Vorher führt Bundestrainer Julian Nagelsmann seine Mannschaft noch einmal ins Spiel gegen die Ukrainer – im Max-Morlock-Stadion in Nürnberg. Am Freitag, 7. Juni, folgt noch ein Spiel gegen Griechenland – dann live bei RTL. Moderiert wird die Ukraine-Partie von Alexander Bommels, Reporter ist Tom Bartels – und als Experte steht Ex-Nationalspieler Bastian Schweinsteiger bereit.