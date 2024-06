"Terra X: Faszination Wasser": Kritik zur neuen Ausgabe mit Uli Kunz

'Terra X'-Moderator Uli Kunz unternimmt atemberaubende Ausflüge zu den beeindruckendsten Wasserfällen der Erde – von den Victoriafällen in Afrika bis zu den Niagarafällen in Nordamerika.

So mancher Geologe hat für sie lediglich eine nüchterne Fachbeschreibung übrig – als "Felsknicks im Längsprofil von Flüssen": Die neue Ausgabe der ZDF-Sonntagsdoku "Terra X: Faszination" dreht sich um spektakuläre Wasserfälle und damit um überwältigende Naturschauspiele, die häufig auch wertvolle Lebensräume für seltene Tiere darstellen. So nimmt der "Terra X"-Moderator Uli Kunz das Publikum mit auf eine Abenteuerreise ins südliche Afrika. An der Grenze von Simbabwe und Sambia stürzen sich dort die Wassermassen des Sambesi über 100 Meter hinweg in eine schmale Schlucht: die Victoriafälle sind ein unvergleichliches Spektakel. Eines, das touristisch erschlossen ist. Unter anderem ist über dem Wasservorhang eine sogenannte Slackline gespannt – zum Balancieren über den Abgründen.

Reise zu den Niagarafällen

Im Beitrag erfährt man mehr über den anhaltenden Sprühregen, der rund um die Wasserfälle einen artenreichen Regenwald entstehen ließ. Und natürlich geht es auch um Fragen, die sich Abenteuerlustige immer wieder stellen: Wie nah kann man an die Fallkante vordringen? Die Antwort ist: atemberaubend nah (sofern man nicht in der Regenzeit am Sambesi ist). Außerdem spannend: Was passiert eigentlich mit Fischen, die in die mächtigen Strömungen abwärts geraten?