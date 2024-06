"Goodbye Deutschland": Xenia Seeberg zwischen Liebe und Verantwortung für Sohn mit Sven Martinek

Xenia Seeberg verliebt sich auf Koh Samui, muss jedoch wegen ihres Sohnes Philip-Elias zurück nach Bangkok. Der Umzug hat einen ernsten Hintergrund: Eine Wachstumsstörung von Philip-Elias. Beide fühlen sich wohl in Thailand, doch die Schulen auf Koh Samui sind ungeeignet. Ein Happy End scheint dennoch in Sicht: Philip-Elias plant ein Studium in Dubai.

Beziehung auf großer Entfernung Vor zweieinhalb Jahren war "Goodbye Deutschland"-Auswanderin Xenia Seeberg (57) mit Sohn Philip-Elias (18) aus der Ehe mit ihrem Schauspielkollegen Sven Martinek (60) nach Bangkok gezogen, nun blickten sie in der VOX-Dokusoap auf die Zeit des Umzugs zurück. Der hatte seinerzeit einen ernsten Hintergrund: Aufgrund einer Wachstumsstörung war "Phili" sehr klein für sein Alter, wurde oft gehänselt. In Thailand, so hofften Mutter und Sohn, würde seine Größe weniger auffallen.

Tatsächlich hatten sich beide schnell pudelwohl gefühlt in der Millionenmetropole – und prompt hatte der junge Mann einen Wachstumsschub von 25 Zentimeter gemacht! Fast noch wohler aber fühlten sich beide auf der 500 Kilometer entfernten Insel Koh Samui – besonders seit Xenia sich dort neu verliebt hatte: in Arne Langaskens (57), einen belgischen Experten für Traditionelle Chinesische Medizin, der seit 30 Jahren dort lebte und auch nicht mehr weg wollte.

Auch sein Sohn Keanu (21), seine Eltern und sein Bruder waren schließlich hier verwurzelt. Gleichzeitig aber sprach er von Xenia als der "Liebe seines Lebens", beim Kennenlernen über ein befreundetes Ehepaar habe es irgendwann einfach "Peng" gemacht.

"Irgendwie bin ich privat, glaub' ich, 'ne ziemlich schlechte Schauspielerin" Doch Versuche der Deutschen und ihres Filius, auf der Insel Fuß zu fassen, scheiterten aufgrund der für ihre Ansprüche ungeeigneten Schulen. Eine habe nicht einmal Lehrer oder Lehrerinnen gehabt, erinnerte sich Phili. Stattdessen habe der Unterricht online stattgefunden, alles sei "sehr unstrukturiert" gewesen. Also zogen er und seine Mutter zurück nach Bangkok, wo er nun in wenigen Wochen sein Abitur an einer internationalen Schule machen wollte – was ihn ziemlich nervös machte: "Ich habe große Prüfungsangst."

Seine Mama zitterte mit ihm, war gar "aufgeregter als bei meinen eigenen Abi-Prüfungen", und das nicht allein aus Muttergefühlen heraus, sondern auch, weil vom Bestehen des Abschlusses abhing, ob sie ihre Fernbeziehung zu Arne endlich beenden und ganz zu ihm nach Koh Samui ziehen konnte oder ob sie ein weiteres Jahr mit Phili in Bangkok bleiben würde, bis er das Abi würde wiederholen können. Sie versuche, sich ihre Aufregung nicht anmerken zu lassen, verriet sie. Allerdings mit mäßigem Erfolg: "Irgendwie bin ich privat, glaub' ich, 'ne ziemlich schlechte Schauspielerin." Ihre Emotionen merke man ihr stets sehr schnell an.

Dubai statt Koh Samui? Philis Schulleiter bemühte sich, sie zu beruhigen: Der Junge sei sehr gut vorbereitet, alles würde bestimmt gutgehen. Und er behielt recht: Wenige Wochen später erreichte das VOX-Team Xenias erleichterte Video-Botschaft: Phili hatte es geschafft! Nur einen Tag später packten Mutter und Sohn ihre Sachen und düsten nach Koh Samui zu Arne.

Happy End auf der Sonneninsel? Nicht ganz: Mit dem Abschluss in der Tasche spürte der frisch gebackene Abiturient nun, dass das noch nicht seine Endstation sein konnte, schließlich habe er "höhere Ziele" und die Insel biete wenige Möglichkeiten, sich fortzubilden. Sein Plan stattdessen: ein Studium für Journalismus, digitale Medien und internationale Beziehungen in Dubai.

Am Anfang würde das sicher "ein bisschen gruselig" werden, ahnte der junge Mann, war sich aber sicher, dass seine Mama ihn oft besuchen würde und beide "die ganze Zeit" miteinander telefonieren würden. So schnell reißen auch 5000 Kilometer Entfernung dieses Gespann nicht auseinander! Und Arne? Der wird bei vielen Dubai-Besuchen einfach mit dabei sein!