"Daniela Katzenberger": Kritik zur VOX-Reality-Doku mit der Kult-Blondine und Ehemann Lucas Cordalis

Daniela Katzenberger ist wieder gut bei ihrem Heimatsender angekommen: Neun Jahre war die Blondine aus der Pfalz bei RTLZWEI zu sehen, ehe sie im September 2024 mit der nach ihr benannten Doku-Serie "Daniela Katzenberger" zurück zu VOX wechselte, dem Sender, bei dem ihre Fernsehkarriere einst begonnen hatte. Rund ein halbes Jahr nach dem Ende der erfolgreichen ersten Staffel startet "Daniela Katzenberger" nun in Staffel zwei.

Daniela Katzenberger Doku-Serie • 06.06.2025 • 20:15 Uhr

Zum Auftakt gibt es Grund zu feiern: Daniela Katzenberger wird 38 Jahre alt. Zu diesem Anlass plant die Blondine ein Gartenfest mit Freunden und Familie auf der Finca ihrer Schwiegermutter Ingrid. Die Vorbereitungen inklusive des Backens eines Käsekuchens meistern Daniela Katzenberger, Ehemann Lucas Cordalis und Tochter Sophia selbstverständlich gemeinsam – mit tatkräftiger Unterstützung von Mama Iris Katzenberger am Telefon.

"Ich kann Sophia nichts verbieten, was ich selber mache" Zur Party wird sich dann natürlich auch schön herausgeputzt. Wenn's ums Schminken geht, ist auch die neunjährige Sophia mit großer Freude am Start. Halb so schlimm, findet Daniela Katzenberger: "Man kann gar nicht erziehen, man kann nur vorleben. Ich kann ihr ja nichts verbieten, was ich selber mache. Mein Kind wird nie rauchen, weil ich es vorlebe. Aber dafür hat sie ein Tages-Make-up wie Olivia Jones."

Auch bei Katzenbergers Vorbereitungen auf die Verleihung des Deutschen Fernsehpreises ist die erste Folge der zweiten Doku-Staffel dabei. In ihrem Hotelzimmer zeigt sich die "Katze" dabei weitaus weniger selbstsicher, als man sie normalerweise kennt: "Das klingt immer so arrogant, aber ich mach das wirklich schon 15 Jahre", klagt sie: "Ich hock' da wirklich fast jedes Jahr und seh, wie andere Formate da die Preise abräumen. Ich will ja nicht mal gewinnen. Ich will einfach nur, dass man mich wertschätzt und mal nominiert."

Zu Besuch beim Kardiologen: Katzenbergers Herzrhythmusstörungen Ernste Töne schlägt die 38-Jährige dann auch in der zweiten Folge (21.10 Uhr) an: Seit ihrer Teenagerzeit leidet Daniela Katzenberger an Herzrhythmusstörungen. Wenige Wochen vor ihrem Antritt beim WFF Miss Universe Award in Las Vegas häufen sich die kleinen Aussetzer. Wird sie überhaupt am Wettbewerb teilnehmen dürfen? Das klärt Daniela Katzenberger bei einem Besuch beim Kardiologen. Außerdem ist sie mit ihrem Leiden in der VOX-Sendung "Doc Caro – Die Sprechstunde" (abrufbar auf RTL+) zu Gast: "Ich will mit diesem Thema keine Aufmerksamkeit erhaschen, ich will stattdessen aufmerksam machen. Vielleicht kann ich dadurch den Zuschauern helfen", erklärt Katzenberger.

Sechs weitere neuen Folgen von "Daniela Katzenberger" zeigt VOX fortan immer freitags, um 20.15 Uhr, im Doppelpack. Neben der Teilnahme am Badeanzug-Wettbewerb Miss Universe steht dann auch die Erneuerung ihres Ehe-Versprechens an Lucas Cordalis auf dem Programm. Zehn Jahre nach der offiziellen Hochzeit findet das Ehegelübde diesmal stilecht in Las Vegas statt. Jeweils sieben Tage vor der TV-Ausstrahlung stehen die Folgen zudem bei RTL+ zum Abruf bereit.

